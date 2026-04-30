El resurgir demográfico de Madrid: vuelve a tener más nacimientos que muertes tras años en negativo

Madrid recupera el crecimiento vegetativo positivo tras años en negativo: vuelve a tener más nacimientos que defunciones. En 2025, se han registrado 27.097 nacimientos frente a 26.533 fallecimientos.

"Es la mejor noticia de todas, un dato que vuelve a ser positivo después de unos años", ha celebrado la portavoz municipal, Inma Sanz, al anunciar los datos este jueves. Durante el último año, el número de nacimientos ha ascendido en 884 respecto a 2024 y superando esa cifra de 26.533 de defunciones registradas.

Más allá de ese cambio, la foto general de la ciudad se mantiene bastante estable. Madrid ronda los 3,5 millones de habitantes a 1 de enero de 2026, con un leve descenso del 0,87% respecto al año anterior, cuando se alcanzó el máximo histórico.

Pero ese dato tiene matices. El Ayuntamiento de Madrid ha recordado que la ciudad sigue en niveles muy altos dentro de la serie histórica y que, desde 2019, Madrid ha ganado alrededor de 230.000 vecinos. Incluso apunta a que, sin el ajuste del padrón, la población habría crecido en torno a 70.000 personas.

Dentro de ese mapa urbano, Carabanchel vuelve a situarse como el distrito más poblado de la capital con 278.090 residentes. Le siguen Puente de Vallecas (257.924), Fuencarral-El Pardo (256.037) y Latina (251.139). Entre los cuatro concentran cerca de un tercio de toda la ciudad.

En el otro lado del mapa, los distritos con menos población son Barajas (50.613), Moratalaz (94.405) y Vicálvaro (97.860). Aunque este último aparece también en otra lectura: es uno de los que más crece en términos de empadronados (+2.627).

En esa dinámica, hay otros distritos que también ganan población: Villa de Vallecas (+1.047) y Barajas (+74). Y otros que la pierden, especialmente Centro (-4.549), Ciudad Lineal (-3.741) y Salamanca (-3.540).

Respecto al perfil de los empadronados, el 80,6% de los madrileños tiene nacionalidad española, frente al 19,4% extranjera. Y por lugar de nacimiento, el 69,5% ha nacido en España, mientras que el 30,5% lo ha hecho en el extranjero.

Por sexo, la ciudad mantiene su equilibrada estructura habitual: 47% hombres y 53% mujeres.