La oposición, en tromba contra Ayuso por su viaje de 10 días a México

La presidenta Isabel Díaz Ayuso inicia este domingo un viaje institucional a México de diez días con una agenda de trabajo enfocada a intensificar las relaciones económicas y culturales. Y es que México es tras EEUU el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España con más de 1.000 millones de euros en 2025.

Este nuevo viaje institucional a México del 3 al 12 de mayo, su segundo al país tras el anterior en abril de 2024, es el tercero al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 después de los que ha realizado a Nueva York y Bruselas.

Y su anuncio ha provocado que tanto Más Madrid – principal partido de la oposición en la Asamblea- como PSOE hayan salido en tromba a criticarlo. La todavía portavoz de la formación de ultra izquierda en la Cámara autonómica, Manuela Bergerot, ha exigido a la presidenta madrileña que explique esta visita que más bien parece "vacaciones pagadas a un parque temático de la derecha".

Mientras, los socialistas madrileños han preferido que sea su secretaria de Organización quien salga a arremeter contra Ayuso. En unas declaraciones distribuidas a los medios, Pilar Sánchez Acera – más conocida por facilitar a Juan Lobato el email procedente de Fiscalía con los datos reservados del novio de la presidenta – ha criticado que los madrileños "paguen" estos días en México y ha pedido a la jefa del Ejecutivo regional que "se comporte" y que "deje de insultar a los mexicanos como hizo recientemente".

Durante su estancia de diez días en el país norteamericano, Ayuso desarrollará su agenda oficial en la capital Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya. Entre sus actos destacan cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración -CEMEX y Alsea-.

Asimismo, Ayuso recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad. También tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey. En Aguascalientes acudirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

La agenda institucional de Ayuso también incluye su asistencia a un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Latino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.

A preguntas de la prensa, la presidenta defendió después su viaje, subrayando la importancia de atraer inversión a la Comunidad de Madrid así como promocionar la cultura. "Este viaje va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados de México. Vamos a visitar algunas empresas, grupos empresariales que están realizando grandes inversiones en Madrid y que tienen contratadas a miles de personas, dando empleo. También a participar en ferias culturales como la de San Marcos en Aguascalientes, donde la Comunidad de Madrid tiene una amplísima presencia, y establecer nuevos convenios culturales con ellos", resumió.