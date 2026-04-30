Qué hacer en el puente de mayo en Madrid: conciertos gratis, exposiciones secretas y planes a media hora de la capital

Madrid encara el puente de mayo con una agenda especialmente intensa para quienes se han quedado en la capital. La ciudad y sus alrededores se llenan de conciertos gratuitos, exposiciones inmersivas, fiestas populares y planes al aire libre que convierten estos días en una sucesión continua de actividades sin necesidad de salir de la Comunidad.

Entre celebraciones históricas, jardines ocultos que se abren al público por primera vez y rutas culturales en tren, el fin de semana ofrece opciones para todos los perfiles y edades.

Fiestas del 2 de mayo: conciertos, pasacalles y ambiente en la calle

Las fiestas del 2 de mayo concentran gran parte de la programación del puente con actividades repartidas por distintos puntos de la capital.

En la explanada del Puente del Rey hay conciertos gratuitos durante todo el fin de semana con artistas como Bely Basarte o Alcalá Norte, además de sesiones de música en directo en horario de tarde y noche.

El sábado destaca el gran pasacalles desde el Metro Banco de España hasta la Puerta del Sol, junto a varias recreaciones históricas del levantamiento de 1808 tanto en el centro como en el entorno del Puente del Rey, con escenificaciones que llenan la ciudad de ambiente festivo.

El domingo, la programación continúa con actuaciones musicales y una proyección al aire libre de drones, manteniendo la actividad cultural durante todo el puente.

Exposiciones y cultura en espacios únicos

En el Barrio de Salamanca, el jardín de Banca March se abre al público con una exposición de esculturas monumentales de Thomas Houseago. Un espacio privado normalmente cerrado se transforma en un recorrido gratuito donde arte y naturaleza conviven en pleno centro de Madrid.

En Plaza de Castilla, el depósito de la Fundación Canal acoge una instalación inmersiva que rodea al visitante con imágenes y arquitectura en una experiencia visual que mezcla arte contemporáneo e infraestructuras urbanas.

Además, el Museo del Prado abre este sábado en horario nocturno con entrada gratuita, ofreciendo la posibilidad de recorrer sus salas en un ambiente distinto al habitual.

A todo ello se suma la exposición internacional de arte inmersivo con instalaciones interactivas inflables que ya han pasado por ciudades como París o Nueva York.

Escapadas cercanas: Roma a media hora de Madrid

A apenas 30 minutos de la capital, Alcalá de Henares se convierte en un escenario del mundo romano con Complutum Renacida, una recreación histórica que transforma la ciudad en un gran parque temático cultural.

Calles, plazas y espacios patrimoniales acogen desfiles, mercados y campamentos con decenas de recreadores que representan la vida cotidiana del Imperio Romano. El gran espectáculo llega con el Circus Maximus, donde se recrean carreras de cuadrigas, combates de gladiadores y exhibiciones militares.

Planes en altura, música gratuita y trenes históricos

El puente también se extiende por toda la Comunidad de Madrid con propuestas muy variadas que combinan ocio, cultura y escapadas de un día.

Vuelve Madrid a Cielo Abierto, una iniciativa que abre durante varios días terrazas, azoteas, jardines y piscinas de hoteles al público. La propuesta mezcla gastronomía, cócteles, música y vistas panorámicas, convirtiendo distintos puntos de la ciudad en espacios de ocio en altura.

El ciclo Sesión Vermú continúa con conciertos gratuitos en decenas de municipios madrileños. Bandas emergentes y consolidadas llevan la música en directo a plazas y espacios públicos, consolidando uno de los formatos culturales más activos de la primavera.

También destacan los trenes históricos como el Tren de Cervantes, que recorre el Siglo de Oro hasta Alcalá de Henares con visita teatralizada, y el Tren de la Fresa, que conecta Madrid con Aranjuez en una experiencia cultural con jardines, palacios y patrimonio histórico.