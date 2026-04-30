Roma invade Alcalá de Henares: gladiadores, cuadrigas y un espectáculo que revive el pasado de la ciudad universitaria

Alcalá de Henares se transforma estos días en una recreación del mundo romano con Complutum Renacida, un evento que llena calles y espacios patrimoniales de desfiles, campamentos y espectáculos ambientados en la antigua Roma. La propuesta busca reconstruir la vida cotidiana del imperio en un formato que combina rigor histórico y puesta en escena, convirtiendo la ciudad en un recorrido a cielo abierto por su pasado.

La programación está pensada para todos los públicos y reúne a decenas de recreadores que interpretan soldados, comerciantes, músicos y personajes civiles, dando vida a una ciudad que vuelve a funcionar como hace más de dos mil años.

Gladiadores, cuadrigas y el gran espectáculo del circo

Uno de los momentos más llamativos llega con el Gran Circus Maximus, donde se recrean carreras de cuadrigas, exhibiciones de combate y escenas inspiradas en los juegos romanos. El montaje apuesta por el impacto visual y la acción continua, acercando al público a la dimensión más espectacular del entretenimiento en la antigua Roma.

También hay demostraciones de lucha, formaciones militares y representaciones de entrenamiento de legiones, que permiten ver de cerca cómo se organizaban los ejércitos y cómo era su vida en campaña.

El gran desfile y la jornada clave del 2 de mayo

El 2 de mayo concentra buena parte de la actividad con un gran desfile romano que recorre distintos puntos de la ciudad y culmina con representaciones históricas en espacios emblemáticos. A lo largo del día se suceden charlas, escenas teatralizadas y actividades que explican aspectos como el comercio, la vida social o los rituales de la época.

La programación se prolonga hasta la noche con espectáculos ambientados en el mundo romano que aprovechan la iluminación y el entorno para reforzar la atmósfera histórica, convirtiendo la ciudad en un escenario continuo.

Mercado, campamentos y vida romana en directo

El mercado romano es uno de los centros neurálgicos del evento, con puestos de artesanía, animación y recreaciones que buscan reproducir la vida comercial de la época. A su alrededor, el campamento histórico permite ver cómo se organizaban las legiones, cómo se vestían y cómo era su día a día.

Junto a la parte más visual, el programa incluye talleres, visitas guiadas y actividades participativas que acercan la historia de forma práctica, desde técnicas de combate hasta oficios y costumbres cotidianas.