Ayuso celebra el 1 de Mayo en la Gran Feria Medieval de El Álamo
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha animado a visitar la Gran Feria Medieval de El Álamo, que cumple su XXIX edición coincidiendo con el décimo aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este 1 de Mayo, Día del trabajador, desde la Gran Feria Medieval de El Álamo, a la que ha animado a visitar, cuando se cumple su XXIX edición coincidiendo con el décimo aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Ayuso ha subrayado cómo cada año sus actividades son más espectaculares. “Es como volver al Medievo”, ha constatado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha mostrado su “orgullo” por ver todo lo que se hace en la Comunidad de Madrid”.
La presidenta madrileña ha elogiado la “colaboración de todo el pueblo” que trabaja durante todo el año preparando este evento que se celebra entre el 30 de abril y el 3 de mayo.
Decorada con estandartes y con la participación de los vecinos que se visten de época, reúne a más de 300 artistas y 30 compañías de teatro, circo y música con más de 100 espectáculos al aire libre.
El programa incluye un mercado artesanal, con demostraciones de oficios tradicionales como herrería, panadería o alfarería, exhibiciones de cetrería, un torneo de justas a caballo, festival de música celta y actividades para el público infantil.
La Gran Feria Medieval de El Álamo contribuye a su revitalización económica y a difundir su historia y patrimonio cultural, y la visitan cerca de 20.000 personas cada una de las cuatro jornadas.