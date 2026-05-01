Ayuso celebra el 1 de Mayo en la Gran Feria Medieval de El Álamo

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este 1 de Mayo, Día del trabajador, desde la Gran Feria Medieval de El Álamo, a la que ha animado a visitar, cuando se cumple su XXIX edición coincidiendo con el décimo aniversario de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.