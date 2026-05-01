De virus a amenazas químicas: Madrid se blinda ante la próxima pandemia con un plan pionero en emergencias

La Comunidad de Madrid ha dado a conocer este viernes su nuevo Plan de Preparación y Respuesta frente a Emergencias de Salud Pública, cuyo objetivo es hacer frente a riesgos biológicos, químicos o ambientales que puedan surgir en el futuro, basándose en "una estructura clara de gobernanza, una vigilancia avanzada y una capacidad operativa inmediata".

Según han asegurado desde el Gobierno regional, se trata de un proyecto "pionero" en España, ya que con él la región se convierte en la primera comunidad en cumplir la exigencia de la Unión Europea, que en 2022 adoptó el Reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y sus administraciones territoriales.

Con este documento estratégico, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, el Ejecutivo autonómico apunta que "se detalla el marco de actuación para anticipar, detectar y responder de forma coordinada ante cualquier amenaza que pueda afectar a la salud de los madrileños".

La presentación del plan ha tenido lugar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, contando con la presencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Durante el acto, Andradas ha recalcado que el mismo se revisará anualmente y atenderá "cualquier tipo de amenaza", siempre pensando en la posibilidad de establecer los mecanismos de coordinación no solo a nivel sanitario sino también con otros sectores.

"Lo más importante es estar preparado para dar una respuesta inmediata y eficaz", ha indicado la directora general de Salud Pública. Como ejemplos recientes de situaciones similares vividas en la región, ha mencionado los primeros casos de sarampión en 2024 y la respuesta de salud pública, así como el brote de 'mpox' que se inició en 2022. También ha apuntado a los virus, principalmente respiratorios, como desafíos futuros.

El proyecto se fundamenta en varios pilares, destacando la gobernanza mediante un comité de coordinación encargado de ofrecer una respuesta integral. Asimismo, incluye la detección temprana y evaluación de riesgos para determinar las actuaciones adecuadas, donde se incluye también la formación de los profesionales con, por ejemplo, simulacros.

Líneas de acción del plan

Entre las principales líneas de acción se encuentran la vigilancia integrada de enfermedades, amenazas y vulnerabilidades; el sistema de alerta temprana que integra salud humana, animal y ambiental; la resiliencia del sistema sanitario y el mantenimiento de servicios esenciales, y las unidades especializadas para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

A su vez, se contempla el establecimiento de una reserva estratégica sanitaria con un inventario y la actualización de distintos componentes (equipamientos, materiales, equipos de protección personal, medicamentos y vacunas estratégicas, recursos de laboratorio y de soporte vital, entre otros). Por otro lado, se han actualizado todos los planes de contingencia de los centros sanitarios públicos con el objetivo de estar preparados ante una posible amenaza y poder ofrecer una respuesta eficaz.

El documento también incluye un modelo operativo de respuesta por niveles -desde la alerta inicial hasta la desactivación y fase de recuperación-, en el que participan la Dirección General Asistencial en coordinación con los centros directivos con competencias en organización y gestión de recursos. Igualmente, cuenta con el asesoramiento de sociedades científicas e incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la normativa estatal en materia de vigilancia y emergencias sanitarias.

"Es muy ambicioso y muy moderno porque se anticipa a las amenazas, nos dice qué hay que hacer y coordina la respuesta necesaria", ha aseverado Matute, que ha resaltado que es un documento "vivo" que se irá adaptando a las necesidades.

La consejera ha visitado las diferentes infraestructuras y recursos que el Summa 112 podría desplegar ante amenazas NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico). Los profesionales de este servicio de emergencias juegan un papel esencial al encargarse de la intervención inicial en coordinación con Salud Pública, operando desde su Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias ubicado en el propio Zendal.

Además, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha conocido a los profesionales que integran el Equipo Especial de NRBQ, formado por médicos, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias, con entrenamiento y formación especializada, junto con el material que usan para protegerse y actuar ante estas situaciones.

Del mismo modo, Fátima Matute ha recorrido el Laboratorio de Microbiología, Aguas y Alimentos, cuyos profesionales están cualificados para analizar diferentes microorganismos y sustancias tóxicas que puedan provocar brotes epidémicos y una emergencia sanitaria.