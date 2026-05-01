Desmantelado en Madrid un 'call center' que estafó más de 1 millón de euros a mayores en Alemania con falsas emergencias

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a estafar a personas mayores en Alemania mediante llamadas telefónicas en las que simulaban accidentes graves protagonizados por familiares de las víctimas.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Estatal de Baviera (KPI-Z Oberfranken), han detenido a seis personas, cuatro en España y dos en Alemania, acusadas de organización criminal y estafa continuada. Todos ellos han ingresado en prisión.

La investigación se inició a finales de febrero, cuando las autoridades alemanas alertaron de la existencia de un centro de llamadas ubicado en Madrid desde el que se realizaban estafas a ciudadanos alemanes. Desde ese punto, los implicados efectuaban más de 100 llamadas diarias a teléfonos fijos de personas de avanzada edad.

El método del 'shock call'

La organización utilizaba la técnica conocida como shock call, basada en generar una reacción emocional intensa en la víctima. Durante la llamada, los estafadores se hacían pasar por un familiar en estado de nerviosismo que afirmaba haber provocado un accidente grave.

En ese supuesto accidente, relataban que una mujer había resultado herida de gravedad y que un bebé había fallecido. Tras esta primera llamada, otro miembro de la red contactaba con la víctima haciéndose pasar por agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este falso agente informaba de que el familiar había causado el siniestro por usar el teléfono móvil al volante y que, para evitar su ingreso en prisión, era necesario abonar una cantidad que rondaba los 90.000 euros. En algunos casos, solicitaban el pago en efectivo y en otros en forma de oro o joyas.

Suplantación de fiscales y recogida del dinero

Para reforzar la credibilidad del engaño, un tercer integrante simulaba ser un fiscal y daba instrucciones detalladas sobre cómo efectuar el pago. Posteriormente, miembros de la organización concertaban encuentros con las víctimas en lugares próximos a juzgados.

Allí, haciéndose pasar nuevamente por autoridades judiciales, recogían el dinero o los objetos de valor. El procedimiento se ejecutaba con rapidez para evitar que las víctimas pudieran consultar la situación con familiares o conocidos.

Más de un millón de euros estafados

Hasta el momento, los investigadores han identificado a 14 víctimas, aunque no descartan que el número aumente a medida que avance la investigación. El importe total defraudado asciende a más de 1.260.000 euros.

En el registro del inmueble en Madrid desde donde operaba el centro de llamadas, los agentes lograron identificar a los responsables y desmantelar la infraestructura utilizada para coordinar las estafas.

Además, en actuaciones realizadas en Alemania se recuperaron 920 gramos de oro y varios relojes de alto valor.

Investigación abierta

La operación culminó en marzo con la detención de los implicados. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los arrestados en España, que permanecen a la espera de extradición, mientras que los detenidos en Alemania también han sido encarcelados.

Las pesquisas continúan abiertas ante la posibilidad de que existan más afectados por este método de estafa.