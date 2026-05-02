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Acto institucional de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del 2 de Mayo, en directo
Acto institucional de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del 2 de Mayo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
02/5/2026 - 10:20
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