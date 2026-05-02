Los actos de la celebración institucional del Dos de Mayo, el día de la Comunidad de Madrid, han contado con un homenaje a personalidades fallecidas este año. El recuerdo del Gobierno regional a decenas de actores, empresarios, periodistas y los ciudadanos fallecidos en el trágico accidente de Adamuz ha incluido también a la periodista de esta casa Pilar Díez, fallecida el 4 de mayo de 2025.

Autora de una afilada revista de prensa escrita con un estilo inconfundible, el homenaje que ha podido verse en el acto oficial de la fiesta autonómica en la sede regional se suma al recuerdo diario de los compañeros de profesión que tuvimos la suerte de trabajar con ella.

La Comunidad de Madrid ha recordado también a Fernando Lázaro, redactor jefe de El Mundo, colaborador de esRadio y referencia absoluta en la información en España sobre seguridad y terrorismo. José Ángel de la Casa y Julián Agulla, tertulianos de Fútbol esRadio y esToros, respectivamente, también han estado entre los homenajeados junto a otros grandes nombres del periodismo que nos han dejado este año como Raúl del Pozo y Alfonso Ussía y otras personalidades, como Manolo Zarzo, Mariano Ozores, Javier Lambán, Manuel de la Calva, Miguel Ángel Moncholi o Eusebio Poncela.