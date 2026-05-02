Ayuso defiende un Madrid alejado del "nacionalismo" e "ideologías identitarias" frente al Vox de la "prioridad nacional"

Una intensa lluvia caía sobre Madrid cuando amaneció este 2 de mayo. Un año más la fiesta grande de la Comunidad de Madrid estaría pasada por agua y por la confrontación política entre el Gobierno regional y el central que preside Pedro Sánchez.

Pero también por las encuestas, como la elaborada por Sigma Dos para El Mundo y que dibuja un escenario de continuidad. El PP lograría retener la mayoría absoluta aunque podría perder dos escaños en detrimento de Vox, que sube pero no lo suficiente. El bloque de la izquierda, por su parte, experimenta una situación de estancamiento aunque el PSOE arrebataría a Más Madrid el liderazgo de la oposición. Una airada Isabel Pérez Moñino [Vox] reaccionaba así al sondeo: "Esas encuestas no se las cree ni la presidenta, que es quien las paga".

Por segundo año consecutivo, ningún miembro del Gobierno de la nación estuvo invitado. Y no lo estuvo porque por segundo año consecutivo también el Ministerio de Defensa ha vetado la tradicional parada militar en la Puerta del Sol. En este escenario hizo acto de presencia el presidente del PP, que se fundió en un abrazo con la jefa del Ejecutivo regional durante el arranque del acto.

"Recuerdo el primer acto que tuve como presidente del Partido Popular allá por el año 2022 fue justamente en el día de hoy, cuatro años antes, cuando regresé a la política nacional de forma efectiva y cuando volví a domiciliarme y a vivir en Madrid", dijo a los periodistas Alberto Núñez Feijóo, que desde 2023, a las puertas de las pasadas elecciones autonómicas, no volvía a la Real Casa de Correos.

Pero este sábado quiso hacerlo y arropar a Isabel Díaz Ayuso. "Madrid no necesita zancadillas, el Gobierno autonómico de Madrid, los ciudadanos de Madrid lo que necesitan es acompañamiento. Mi presencia aquí también quiere testimoniar el compromiso de acompañar a la Comunidad de Madrid", afirmó.

Quien también volvió a la Real Casa de Correos fue la portavoz del PSOE, Mar Espinar, tras su ausencia del año pasado. Después, la socialista acudirá al acto alternativo que ha organizado su partido en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Tras la entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a sus trayectorias profesionales, la presidenta tomó la palabra. En este tipo de actos, el tono de sus discursos se vuelve institucional, lejos de la refriega política del día a día. Aún así siempre deja algún mensaje. En esta ocasión, su alocución estuvo marcada por una reivindicación de su modelo frente al que propone Vox: un Madrid abierto al mundo y que abraza la Hispanidad.

"Todos juntos hacemos de esta región el motor económico, político y social del país", dijo. "Aquí se admira el talento -venga de donde venga-. El buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región, sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid. Y sabe que esta es su casa y que estamos viviendo nuestro mejor momento entre otras cosas, porque ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias a nosotros nos han hecho perder el tiempo", añadió.

Antes, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, arremetió con dureza contra ella y recordó que esta semana llevará a la Cámara autonómica la "prioridad nacional". "Más Vallecas y menos Ciudad de México, más Getafe y menos Miami, más Fuenlabrada y menos Nueva York", añadió criticando el viaje institucional que emprende la presidenta a México para atraer inversión a la Comunidad de Madrid".

Moñino, en un discurso diametralmente opuesto al de la presidenta, reivindicó "el espíritu del pueblo de Madrid que un 2 de mayo decidió no someterse a la invasión del extranjero".

Ayuso también aludió a la próxima visita del Papa León XIV e hizo una defensa cerrada de la libertad religiosa. "Madrid es una tierra de acogida, abierta a corrientes, respetuosa con la pluralidad ideológica. También es tierra de fe y tradiciones. Nuestra herencia es Occidente, de la que estamos profundamente orgullosos. Cuyos valores: la libertad, la vida y el Estado de derecho, son sus mayores bienes y por eso los protegemos y fomentamos. Donde también se respeta la libertad religiosa, en un país mayoritariamente católico. Por eso España es universal y caritativa, sabe integrar y dar oportunidades".

Para finalizar la presidenta volvió a poner en valor que "Madrid es una tierra de acogida, abierta a corrientes, respetuosa con la pluralidad ideológica". Y remató: "Y mientras esperamos a que el Ejército vuelva a su plaza, a esta Puerta del Sol que tanto le echa de menos y cuyo eco resuena en España entera, celebramos que nuestra otra legión, el pueblo de Madrid, esté representado por la recreación histórica que vamos a presenciar a continuación. La sociedad madrileña es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido sobre todo si se le pone a prueba y ha de responder en defensa de su libertad. Les adelanto que no se dejará controlar por nada ni por nadie. Quien lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta".

Y es que ante la ausencia del tradicional desfile que se venía celebrando de forma habitual y sin polémica alguna desde que Joaquín Leguina lo instaurase durante los años que estuvo al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid —1983-1995—, la Puerta del Sol acogió después una recreación histórica del levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas.