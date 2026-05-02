Ayuso consigue contener a Vox y mantendría la absoluta mientras Más Madrid deja de liderar la oposición

La última encuesta sobre la Comunidad de Madrid, elaborada por Sigma Dos para El Mundo, dibuja un escenario de continuidad para Isabel Díaz Ayuso, aunque con un margen mucho más ajustado que en 2023.

A las puertas de las elecciones autonómicas de 2027, Isabel Díaz Ayuso conservaría la mayoría absoluta, pero lo haría por un margen mucho más estrecho que el obtenido en las últimas elecciones.

El Partido Popular seguiría siendo la fuerza claramente dominante con un 46,7% de los votos estimados, lo que se traduciría en entre 68 y 69 escaños en la Asamblea. Este resultado supone una leve caída tanto en porcentaje como en representación parlamentaria, situando a Ayuso en el límite de la mayoría absoluta, puesto que en ahora cuenta con 70 diputados. La pérdida se explica, principalmente, por la transferencia de apoyos hacia Vox, que experimentaría un crecimiento moderado.

La formación liderada por Santiago Abascal alcanzaría el 9,5% de los votos y hasta 14 diputados, mejorando sus resultados actuales, aunque sin reproducir los incrementos registrados en otras comunidades autónomas. Este avance contenido permite al PP mantener el control institucional sin necesidad de pactos, apoyado además en una elevada fidelidad de su electorado, uno de los factores clave que subraya el sondeo.

El bloque de la izquierda, en caída

En el bloque de la izquierda, la encuesta refleja una situación de estancamiento y fragmentación. En conjunto, las fuerzas progresistas apenas varían respecto a los comicios anteriores, situándose en torno al 37% del voto. Sin embargo, sí se producen movimientos internos relevantes. El PSOE recuperaría la segunda posición con el 20,2% de los sufragios y unos 29 escaños, mejorando ligeramente sus cifras y superando a Más Madrid.

El partido encabezado por Mónica García acusaría un desgaste significativo, vinculado a tensiones internas y a la incertidumbre en su base electoral. Parte de ese debilitamiento beneficia a los socialistas, que también captarían apoyos procedentes de la fromació morada, ya que Podemos seguiría sin lograr representación en la Asamblea madrileña.