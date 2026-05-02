Dos de Mayo en Sol: ni Ejército ni Gobierno y una invitación a "petardear" a otras CCAA en sus días grandes

La Comunidad de Madrid vive este sábado su día grande, el Dos de Mayo, cuyos actos institucionales estarán marcados, como viene siendo habitual, por la confrontación entre el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y el central de Pedro Sánchez, que por segundo año consecutivo no está invitado.

Y no está invitado porque por segundo año consecutivo también el Ministerio de Defensa ha vetado la tradicional parada militar en la Puerta del Sol. El Ejecutivo madrileño esgrime que el central se ha "autoexcluido" con sus continuas "ofensas" a la región y, en concreto, con su "boicot" al desfile que se venía celebrando de forma habitual y sin polémica alguna desde que Joaquín Leguina lo instaurase durante los años que estuvo al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid —1983-1995—.

El desencuentro es total y hace apenas dos días el delegado del Gobierno, Francisco Martín, volvió a propiciar un nuevo duro enfrentamiento. "Ayuso pudre la celebración oficial del 2 de mayo", escribió el jueves en su cuenta en la red social X. "Una vez más, su utilización partidista de las instituciones ataca los más básicos principios democráticos. Esta recurrente apropiación de las celebraciones, excluyendo en el día de todos los madrileños y madrileñas a los miembros del Gobierno de España y a su representante en Madrid porque le resultamos incómodos, merece total rechazo y denuncia. Significa un agravio que envenena la convivencia y merma la confianza en las instituciones", continúa señalando.

A pesar de toda esta retahíla de acusaciones y descalificaciones, el delegado concluye así su mensaje: "Todavía está a tiempo de rectificar y restablecer una senda de diálogo, colaboración y lealtad institucional. Es lo que Madrid merece y espera".

Ayuso pudre la celebración oficial del 2 de mayo. Una vez más, su utilización partidista de las instituciones ataca los más básicos principios democráticos. Esta recurrente apropiación de las celebraciones, excluyendo en el día de todos los madrileños y madrileñas a los… — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) April 30, 2026

"Le invito al Gobierno a irse a petardear a otras CCAA"

"Quiero dejar claro que hasta que el Gobierno de Sánchez no deje de boicotear el Dos de Mayo, ese Gobierno no va a volver a ser invitado, me parece que es evidente. Nunca en la historia se había boicoteado un acto regional de estas características, en este caso impidiendo entre otras cosas la presencia del Ejército, que es algo histórico", afirmó tajante la presidenta madrileña este jueves.

A preguntas de la prensa explicó que sí están invitados todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid. "Y le invito al Gobierno a irse a petardear a otros Gobiernos autonómicos a sus días grandes; que se vaya al País Vasco, que se vaya a Cataluña. Hay muchísimas comunidades autónomas en España, siempre tienen que buscar el mismo lío en la Comunidad de Madrid. Que se vayan allí a ver qué les dicen", instó.

Así pues, no habrá representación del Gobierno en la Puerta del Sol. Sí está invitado el grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional y se espera la asistencia de su portavoz, Mar Espinar, aunque el PSOE-M ha organizado un acto propio en la Rosaleda del Parque del Oeste, como ya hizo el año pasado.

Aunque el Dos de Mayo de este año no tiene un carácter electoral tan marcado como en 2021 —cuando se celebró a las puertas de las autonómicas— o en 2023 —con comicios a finales de mes—, en el ambiente político ya se percibe el inicio de la cuenta atrás hacia las elecciones previstas para mayo de 2027.

En ese contexto, Más Madrid acapara buena parte de la atención. Tal y como informó en exclusiva Libertad Digital, el hecho de que Mónica García eligiera el pasado fin de semana para anunciar su candidatura no era un hecho baladí pues el acto institucional en Sol le permitiría centrar todas las miradas y ocupar todos los corrillos políticos. Ahora bien, la iniciativa ha quedado ensombrecida por tensiones internas. Las diferencias, ya públicas, entre la ministra de Sanidad y el diputado Emilio Delgado han abierto una brecha, alimentada además por las aspiraciones de este último de encabezar la lista electoral.

Ni García ni Delgado estarán presentes en los actos de la Real Casa de Correos, evitando así la incomodidad de coincidir ante las cámaras. La primera porque no ha sido invitada y el segundo porque no suele acudir a esta celebración. En su lugar, serán Manuela Bergerot y Rita Maestre quienes afronten las preguntas de prensa e invitados.

Por su parte, Vox también tratará de esquivar fricciones internas tras la crisis en su grupo municipal en la capital. Salvo cambios de última hora, no asistirán ni Javier Ortega Smith —apartado por el partido pero aún aferrado a la portavocía— ni Arantxa Cabello, a quien la formación pretende situar al frente del grupo.

Más allá de la pugna política, la jornada tendrá su vertiente conmemorativa. El Día de la Comunidad de Madrid arrancará con la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el Cementerio de la Florida.

A partir de las 11:00, la Real Casa de Correos acogerá el acto institucional, en el que se concederán las Grandes Cruces de la Orden del 2 de Mayo a una docena de personalidades y entidades. Entre los galardonados figuran Enrique Cerezo, Carlos Sainz Jr., César Lumbreras y Miguel Carballeda.

Tras la ceremonia, Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, depositarán una corona de laurel en la placa de la fachada del edificio. Como novedad destacada, la Puerta del Sol acogerá a las 12:30 una recreación histórica del levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas.

La agenda se prolongará hasta la noche con propuestas culturales y de ocio, entre ellas el concierto de Alcalá Norte en el escenario de Puente del Rey y un espectáculo de drones en el parque de la Cuña Verde de Latina, que pondrá el broche final a la jornada.