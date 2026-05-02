La fiesta alternativa del PSOE por el Dos de Mayo: en vaqueros, con "sonrisas" y la mirada puesta en Sol
Un año más, los socialistas organizaron su propio evento en el Parque del Oeste tras no ser invitados al acto institucional del Gobierno regional en Sol.
Por segundo año consecutivo
Ante la falta de invitación al acto institucional organizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, el PSOE de Madrid volvió a celebrar este Dos de Mayo su propio evento en la Rosaleda del Parque del Oeste. Una alternativa que los socialistas ya ensayaron el año pasado y que han repetido en paralelo a la celebración oficial.
Sin invitación a Sol
Hasta este punto de la capital se acercaron dirigentes como Reyes Maroto, Francisco Martín, Óscar López o la concejala Enma López. También Mar Espinar, que sí pasó por la Puerta del Sol antes de sumarse a este acto alternativo, con un estilo que llamó la atención frente al del resto de sus compañeros de formación.
Dos de Mayo gris
Y es que el contraste con el acto de Ayuso ha sido evidente. Frente al protocolo, los trajes y la cuidada puesta en escena en Sol, en este encuentro predominó un ambiente más relajado, con asistentes en zapatillas y vaqueros. Todo, en un acto al aire libre amenazado por un intenso cielo gris.
Contra Ayuso
“Frente a quienes quieren apropiarse de Madrid, defendemos una región plural, abierta y orgullosa de su gente", celebró el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en sus redes sociales. También reivindicó la idea de “un Madrid en el que cabemos todos y todas”, lema del acto de este sábado.
Ambiente distendido
Por su parte, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, también aludió al ambiente de la fiesta, que describió como “de ilusión, de ganas, de fuerza y de movilización absoluta".
Promesas de alternativa
Allí, frente a los militantes del partido que acudieron y respaldado por sus compañeros de partido, López recordó que se presentará a las primarias para ser el candidato de los socialistas madrileños por creer que tiene "un buen proyecto para Madrid".
En el interior del evento
También Reyes Maroto describió la cita como “un encuentro lleno de alegría, respeto y convivencia". “Aquí solo hay sonrisas”, escribió en sus redes sociales al fin del acto paralelo.
Mar Espinar y Óscar López
Tras pasar por el acto del Gobierno regional, Mar Espinar llegó al Parque del Oeste con vestido y tacones. Desde allí, celebró los 147 años del PSOE “defendiendo la dignidad de los trabajadores, de los ciudadanos, de los seres humanos". Y cerró la jornada mandando “abrazos socialistas a todos".
Deseo de volver a Sol
Pese al ambiente de alegría que inundó el acto de los socialistas, su verdadera aspiración es la de no tener que mantener este formato alternativo ningún año más. “El año que viene, esta fiesta volverá a ser la de todos. Devolveremos a la Comunidad la buena política”, aseguró el PSOE-M en sus redes sociales. Por ahora, la imagen se ha vuelto a repetir un año más.