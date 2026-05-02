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Deseo de volver a Sol

Pese al ambiente de alegría que inundó el acto de los socialistas, su verdadera aspiración es la de no tener que mantener este formato alternativo ningún año más. “El año que viene, esta fiesta volverá a ser la de todos. Devolveremos a la Comunidad la buena política”, aseguró el PSOE-M en sus redes sociales. Por ahora, la imagen se ha vuelto a repetir un año más.