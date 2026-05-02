El Dos de Mayo desde dentro: las mejores y más curiosas fotos

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La presidenta posando con los premiados, 14 personalidades, instituciones y entidades sociales entre los que figuran el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr.; la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual; o la Vuelta Ciclista a España junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya. También el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras o los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo en la conservación de la fauna y la biodiversidad en la región. En el ámbito sociosanitario, se reconoce a Miguel Carballeda por su labor como presidente de la ONCE y a José Eugenio Guerrero, médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón. La bombonería La Pajarita, comercio que lleva desde 1852 endulzando la vida de los madrileños, o los alumnos del IES Humanejos de Parla, que han sido premiados por ser un "ejemplo de valores" para la juventud madrileña y el resto de la sociedad por haber ayudado a una mujer en Irlanda que se estaba ahogando en el mar durante un viaje de estudios, entre otros.