El Dos de Mayo desde dentro: las mejores y más curiosas fotos
La Comunidad de Madrid vive el Dos de Mayo, su día grande, con todas las miradas puestas en la Puerta del Sol.
Aa primera hora del sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió, por séptimo año consecutivo, la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo de 1808 en el cementerio de la Florida de la capital.
La jefa del Ejecutivo autonómico firmó en el Libro de Honor situado en la capilla. “A todos los héroes del 2 y 3 de mayo y los días anteriores y posteriores. A todos los que dieron su vida por la libertad de España, desde las calles bravas y alegres de nuestro popular Madrid”, ha dejado escrito. Previamente, Ayuso encendió la llama votiva en homenaje a los artífices del Levantamiento del pueblo de Madrid ante las tropas francesas, junto al presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales, José Luis Sampedro.
En el posterior acto militar participaron la Banda de Guerra, una sección de honores y una escuadra de gastadores del Regimiento de Artillería Antiaérea 71. La presidenta estuvo acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; consejeros del Gobierno madrileño; el jefe del Mando Aéreo GeneralRepresentante de las Fuerzas Armadas, el general Alfonso María Reyes, y el jefe de la Dirección del Acuartelamiento del Ejército de Tierra, Santiago Juan Fernández.
En plena crisis interna de Más Madrid después de que Mónica García haya anunciado su intención de volver a presentarse como candidata en la Comunidad de Madrid, tanto Manuela Bergerot como Rita Maestre cargaron contra Ayuso desde la Real Casa de Correos donde fueron invitadas por el Gobierno regional.
También cargó contra la presidenta la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que coincidió con Más Madrid en afirmar que Ayuso vende Madrid "al mejor postor extranjero".
La presidenta de la Comunidad de Madrid definió a la sociedad madrileña como un “ejército que, sin manos ni galones, camina unido si se le pone a prueba y ha de responder en defensa de su libertad”. Lo hizo durante su discurso en el acto institucional del Dos de Mayo, que por segundo año consecutivo ha contado con el veto a que la tradicional parada militar en la Puerta del Sol se lleve a cabo. “No se dejará controlar por nada ni nadie, y quien lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta".
En esta ocasión, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La primera vez fue en 2022, recién elegido líder de su partido tras la peor crisis interna que ha atrevesado su formación con la anterior dirección de Pablo Casado. Después, volvió a acudir en 2023, a falta de unos días para las elecciones autonómicas donde Ayuso obtuvo una aplastante mayoría absoluta.
Ayuso y Feijóo se fundieron en un emotivo abrazo. Antes, el presidente del PP había dado un espaldarazo público a la presidenta madrileña ante un nuevo Dos de Mayo marcado por confrontación total con el Gobierno de Pedro Sánchez.
"Madrid no necesita zancadillas, el Gobierno autonómico de Madrid, los ciudadanos de Madrid lo que necesitan es acompañamiento. Mi presencia aquí también quiere testimoniar el compromiso para acompañar a la Comunidad de Madrid. Acompañar a la Comunidad de Madrid significa trabajar juntos y trabajar juntos significa sentarse y reflexionar sobre cómo podemos solucionar la huelga de médicos [...], diseñar una política de infraestructuras y de transporte público […], ordenar los flujos migratorios, velar por la inmigración regular y mandar un mensaje muy claro de que a España se viene a aportar, a trabajar y a contribuir", dijo Feijóo. En la imamgen conversando con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Ayuso subrayó que Madrid cuenta “de manera natural con el conjunto de la Nación, su unidad y aquellas sociedades que ansían ser libres”, así como con todas las personas que “plantan cara al terror y las imposiciones arbitrarias”, y que vienen eligiendo “libertad y prosperidad”. Por ello, “todos juntos hacemos de esta región el motor económico, político y social del país”.
A su juicio, “ser libres del acoso político y del sectarismo” ha permitido a los madrileños “apreciar lo que funciona sin complejos”, en una comunidad autónoma a la que le gusta “alentar a quien prospera, sin envidias ni temores”, y que tiene “ganas de aprender de gente prodigiosa y decir sí a toda idea buena".
Al mismo tiempo, añadió, “no pierde el tiempo cuando alguien la torea”. “Estamos viviendo nuestro mejor momento porque ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo”, aseguró en clara contraposición al modelo de Vox y su “prioridad nacional“.
Los dos expresidentes de la Comunidad de Madrid – Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón- conversan con el exalcalde José María Álvarez del Manzano.
“Somos esa Puerta del Sol que hace justo dos semanas se convertía en la capital del mundo libre recibiendo a María Corina Machado y a decenas de miles de venezolanos que han encontrado en Madrid su casa”, recordó en su intervención Ayuso, para reivindicar a la sociedad madrileña que “mira de frente al miedo, admira a quienes se juegan su vida por los demás como las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, y honra a las víctimas del terrorismo y sus familias”.
La presidenta mostró también su preocupación por la situación que atraviesa España y la “soledad administrativa” de la Comunidad de Madrid “como región capital y puerta de entrada para el mundo entero”.
“Somos la región más heterogénea que existe, pues está hecha de todas las formas de ser español”, subrayó Díaz Ayuso, para preguntarse a continuación cuántas oportunidades se están perdiendo “en estas circunstancias”.
Por este motivo, Ayuso pidió centrarse en proyectos estatales que reformen infraestructuras, repartan el agua de todos, incentiven a los médicos, reformen los transportes para seguir vertebrando el país, atraigan inversiones extranjeras, cuiden de los autónomos, de la crisis de la familia y la falta de niños.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, antes de que el acto institucional diera comienzo.
“¿Qué futuro vamos a dar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta pase por el filtro de la ideología? Hay tanto bueno y bonito que contarles de la vida, de la oportunidad de crecer en un lugar como Madrid, que sólo podemos decirles que no les vamos a fallar”, remarcó.
La presidenta posando con los premiados, 14 personalidades, instituciones y entidades sociales entre los que figuran el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr.; la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual; o la Vuelta Ciclista a España junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya. También el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras o los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo en la conservación de la fauna y la biodiversidad en la región. En el ámbito sociosanitario, se reconoce a Miguel Carballeda por su labor como presidente de la ONCE y a José Eugenio Guerrero, médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón. La bombonería La Pajarita, comercio que lleva desde 1852 endulzando la vida de los madrileños, o los alumnos del IES Humanejos de Parla, que han sido premiados por ser un "ejemplo de valores" para la juventud madrileña y el resto de la sociedad por haber ayudado a una mujer en Irlanda que se estaba ahogando en el mar durante un viaje de estudios, entre otros.
Tras el discurso de la presidenta, sus consejeros subieron al escenario y mientras sonaba el himno nacional.
En el acto institucional actuaron el ilusionista Jorge Blass así como la cantante Paloma San Basilio, que interpretó Mi querido Don Quijote, Gracias a la vida y Juntos.
Después tuvo lugar la tradicional ofrenda floral en la Puerta del Sol.
Y ante la falta de la tradicional parada militar, la Puerta del Sol viajó al pasado para rememorar el alzamiento del pueblo madrileño contra la invasión del ejercito francés el 2 de mayo de 1808, reuniendo a cientos de soldados, carruajes y falsos cañonazos.
La Puerta del Sol se transformó durante media hora en un mercado de época donde los ciudadanos viven ajenos a los acontecimientos que están apunto de suceder: una historia que fue relatada por dos narradores onmipresentes que contaron lo sucedido como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Cientos de personas se arremolinaron, según informa EFE, en los alrededores de la Real Casa de Correos para ver el espectáculo y otros asistentes aprovecharon para fotografiarse con los soldados vestidos de época.
El arranque de la escenografía fue la llegada de un sargento francés al mando de un pelotón, cuya misión es trasladar en carruaje a la infanta María Luisa y al infante Francisco de Paula para su salida del país.
Es entonces cuando el cerrajero Blas de Molina alerta de que se llevan a la Familia Real a Francia, lo que desata los primeros disparos y el alboroto en la plaza donde, de forma espontánea, cientos de madrileños se enfrentan a los soldados franceses.
En ese momento, una columna gala irrumpe sin ser advertida, el cañón abre fuego y la multitud entra en pánico, con numerosos heridos y fallecidos. Al grito de "¡que nos lo llevan!", los rebeldes madrileños comenzarán un enfrentamiento contra los franceses.
La Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 fue la encargada de realizar esta recreación, una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid.
Está compuesta por un amplio grupo de personas de todas las edades, recrea desde hace más de 20 años los dos Regimientos de Voluntarios de Madrid, constituidos en 1808 y que participaron en múltiples batallas de la Guerra de Independencia.
La recreación histórica dará paso a la modernidad con el broche final de las celebraciones del Dos de Mayo con el show Madrid en el Cielo, en el que 1.000 drones simultáneos recrearán la historia, los símbolos y el patrimonio cultural madrileños, entre las que se podrá ver el mapa autonómico, la figura de Goya y una recreación parcial del cuadro del 3 de mayo de 1808.
El espectáculo de drones se celebrará en el Parque de la Cuña Verde del distrito de Latina alrededor de las diez de la noche para cerrar la fiesta del Dos de Mayo.
Ya por la tarde la presidenta acudió a Las Ventas. El Dos de Mayo “no podía acabar sin su tradicional corrida goyesca", dijo. “Ahora que empiezan los mejores momentos en Las Ventas, nos recuerda que vivimos en la región capital de España y que alberga la primera plaza de toros del mundo”, manifestó su entrada al coso venteño.
En una de las tardes más importantes de la temporada taurina, protagonizada por los diestros Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés frente a reses de El Pilar, este festejo se enmarca en la miniferia que concluye este domingo con una novillada picada. La goyesca se caracteriza por la indumentaria utilizada por los toreros, subalternos y personal auxiliar, que visten los trajes típicos inmortalizados en los cuadros del pintor de Fuendetodos, Francisco de Goya, recreando la estética taurina de principios del siglo XIX. Previamente, se produjo el habitual desfile de carruajes desde la calle Manuel Becerra hasta el coso venteño, compuesto por alrededor de 60 personas de la federación de grupos tradicionales madrileños.