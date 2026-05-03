Las mejores fotos de la Corrida Goyesca del Dos de Mayo
La plaza de toros de Las Ventas se vistió de largo para albergar la tradicional Corrida Goyesca para conmemorar la Fiesta del 2 de mayo. Ayuso se vio entre otros con la infanta Elena.
Goyesca 2026
Ayuso posa para las cámaras en la goyesca del Dos de Mayo.
Goyesca 2026
El diestro Manuel Jesús Cid "El Cid" brinda su primer toro a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la corrida Goyesca.
Goyesca 2026
Saludo de Ayuso desde el tendido de la plaza de Toros de Las Ventas.
Goyesca 2026
El diestro José Ignacio Uceda Leal, brinda su primer toro a Ayuso.
Goyesca 2026
Selfie de Ayuso con un simpatizante en la plaza de Toros de las Ventas.
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El diestro Javier Cortés, durante la corrida con toros de la ganadería El Pilar, este sábado en la plaza de Toros de Las Ventas en Madrid.
Goyesca 2026
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la infanta Elena. Al festejo también asistieron, entre otros, Luis Alfonso de Borbón, Victoriano Valencia; José Ortega Cano, o Luis Miguel Rodríguez, 'el Chatarrero'.