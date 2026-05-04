Ayuso pone a Madrid en el escaparate mexicano: menos impuestos y acceso directo a Europa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado la región como una "plataforma única" para que las empresas mexicanas puedan acceder al mercado europeo en un entorno de reglas "seguras, estables y competitivas". Lo ha hecho durante un encuentro celebrado en Ciudad de México con más de un centenar de empresarios, en el marco de su viaje institucional a México.

El acto ha sido organizado por la Cámara Española de Comercio en México y la Cámara de Comercio de Madrid, con la colaboración de Invest in Madrid. En su intervención, Díaz Ayuso ha situado la relación económica entre ambas partes en un contexto de crecimiento sostenido, destacando que la inversión de empresas mexicanas en la Comunidad de Madrid supera los 4.600 millones de euros desde 2019, con una generación asociada de 30.000 empleos.

Inversión y relación económica

La presidenta regional ha subrayado la relevancia de los flujos de inversión entre México y Madrid, en un encuentro en el que ha apelado a consolidar el vínculo económico entre ambos territorios. Según ha expuesto, la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los principales destinos de capital extranjero en España.

En este contexto, ha señalado que la región concentra alrededor del 60% de toda la inversión extranjera en España, un dato que ha enmarcado en la estrategia de atracción de empresas internacionales desarrollada en los últimos años.

🚨 EN DIRECTO. La presidenta @IdiazAyuso protagoniza un encuentro informativo organizado por la Cámara Española de Comercio en México. 👉 Asisten un centenar de empresarios, inversores y representantes de compañías, tanto mexicanas como españolas. https://t.co/T5gBJsBmN8 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 4, 2026

Díaz Ayuso ha defendido el modelo fiscal madrileño, al que ha definido como basado en la "libertad sin apellidos", con una estructura de burocracia y fiscalidad "adecuadas, justas y no confiscatorias". Ha reiterado la posición del Gobierno regional contraria a las redes clientelares de subvenciones, que, según ha señalado, deben estar destinadas "para el que no puede, no para el que no quiere".

En materia tributaria, ha recordado que Madrid es la única comunidad autónoma sin impuestos propios y ha citado un total de 37 rebajas fiscales desde 2019. Entre las medidas mencionadas, ha destacado la futura reducción de medio punto en el IRPF, prevista para ser efectiva en 2027, así como la bonificación del 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compraventa de obras de arte y la ampliación al 99% en la transmisión de empresas, negocios profesionales o participaciones.

Atractivo empresarial y educativo

En su intervención ante empresarios de la Cámara Española de Comercio en México y la Cámara de Comercio de Madrid, la presidenta ha definido la Comunidad de Madrid como "la región más pujante de Europa". Ha citado como factores de atracción su sistema universitario, las escuelas de negocio, la Formación Profesional y el mercado laboral, al que ha calificado como uno de los más paritarios.

También ha aludido a las políticas de apoyo al emprendimiento juvenil y a los indicadores de empleo, situando a la región entre las que presentan una de las tasas de paro más bajas del continente europeo.

Díaz Ayuso ha trasladado un mensaje dirigido a la comunidad mexicana residente en Madrid, afirmando que los ciudadanos de este país tienen en la región "su casa". Ha señalado la presencia de miles de mexicanos en la Comunidad de Madrid, a los que ha atribuido una aportación de "color, alegría y mestizaje" a la vida social y cultural.

Asimismo, ha subrayado que México es una potencia "en todos los sentidos con mayúsculas", y ha considerado "inapropiado" dar lecciones de economía o cultura a este país.