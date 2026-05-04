Colmenar Viejo se renueva en profundidad

Dirigido especialmente a la renovación de servicios básicos, el acuerdo cuenta con una dotación 180 millones de euros y, con carácter transversal. abarca desde la construcción de nuevas dotaciones en múltiples ámbitos hasta la mejora de las comunicaciones.

Este convenio recoge la futura construcción de dos nuevos centros educativos, un colegio de Infantil, Primaria y Secundaria en el sector Adelfillas, con 800 plazas, y un instituto junto al colegio Héroes del 2 de Mayo, así como el próximo centro de salud para este municipio en expansión.

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, ha confirmado que "tanto el ayuntamiento como la comunidad buscamos que todos los nuevos vecinos tengan sus servicios e infraestructuras de la mejor manera". Ha mencionado, como ejemplo, como "la carretera M-607 se está ampliando para que los vecinos acudan a sus centros de trabajo de forma óptima". El edil indica que "Colmenar Viejo está creciendo, ya desde hace muchos años, en torno a 2.000 habitantes al año. Somos ya un municipio de 62.000 habitantes, cuando en 2005 tenía 40.000". Por este motivo, el alcalde remarca que "tenemos que acompasar todos los servicios e infraestructuras" a dicho crecimiento poblacional.

En esta línea, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado el "compromiso firme y decidido" del ejecutivo autonómico con sus 179 municipios sin distinciones, "estén donde estén y ya sean grandes, medianos o pequeños".

Por otro lado, gracias al Programa de Inversión Regional 2022/26, Colmenar Viejo también contará con un nuevo matadero. La Comunidad de Madrid destinará 12 millones de euros para su construcción, cuyos trabajos ya se encuentran en fase de licitación.

A todo ello, se suman los 5 millones que el Canal de Isabel II va a emplear para optimizar, digitalizar y ampliar las redes de agua y saneamiento colmenareños.