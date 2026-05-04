Detenidos cuatro trinitarios por el apuñalamiento de un menor en un centro comercial de Alcalá

La Policía Nacional ha procedido a la detención de otros cuatro jóvenes, presuntos integrantes de la banda de origen latino Trinitarios, por su supuesta participación en el apuñalamiento de un menor de edad el pasado mes de abril en un centro comercial de Alcalá de Henares. Estos arrestos, producidos el pasado 29 de abril, se suman a la detención inicial de un joven de 20 años que confesó los hechos horas después del ataque.

A los nuevos detenidos, con edades comprendidas entre los 17 y 20 años, se les imputan delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal.

Una emboscada tras las redes sociales

Los hechos se remontan a la tarde del domingo 19 de abril. Según las investigaciones policiales, los agresores habrían mantenido contacto previo por redes sociales con la víctima principal para lograr su identificación. Una vez localizado en el centro comercial, un grupo de jóvenes comenzó a perseguir a la víctima y a un acompañante —presuntamente vinculados a la banda rival Dominican Don't Play— hasta darles alcance.

Durante la agresión, la víctima recibió varios golpes y puñaladas en el glúteo y en la espalda. Tras el ataque, los autores huyeron del lugar por las calles aledañas.

La investigación destaca que la víctima, un menor de 15 años de nacionalidad peruana, fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón tras ser atendido por heridas de arma blanca.

Uno de los implicados, un español de 20 años, se entregó voluntariamente en la Comisaría de Torrejón de Ardoz el mismo día de los hechos, reconociendo su participación.

La Policía Nacional continuó las pesquisas hasta identificar y detener al resto del grupo el pasado miércoles.