El PIB de Madrid vuelve a superar la media española y crece un 3,1% en el primer trimestre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la región ha vuelto a situarse por encima de la media española, tras registrar un crecimiento del 3,1% en el primer trimestre del año, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De acuerdo con los datos aportados por la AIReF, la Comunidad Valenciana ha encabezado el crecimiento económico autonómico con un 3,2%, seguida de Madrid con un 3,1% y Andalucía con un 2,8%. Todas ellas han registrado cifras superiores a la media nacional, situada en el 2,7%.

En el arranque del año, el Gobierno regional ha señalado que Madrid también ha liderado la evolución trimestral, con un incremento del 0,8%, el mayor entre todas las comunidades autónomas.

Madrid, peso en la economía nacional

Durante su intervención en la Cámara Española de Comercio en México, Ayuso ha afirmado que la Comunidad de Madrid se encuentra en un momento de crecimiento económico relevante para la región.

La presidenta ha indicado que la región aporta cerca del 20% del PIB nacional, y ha recordado la evolución de su peso económico desde la década de los años 80, cuando, según ha expuesto, ocupaba posiciones inferiores dentro del conjunto autonómico. El acto ha contado con la presencia de alrededor de un centenar de empresarios, inversores y representantes de compañías españolas y mexicanas.

Ayuso ha defendido el papel de las administraciones públicas en la economía y ha subrayado la necesidad de que estas se centren en la colaboración con los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que las instituciones deben "colaborar y no tutelar ni dirigir a los ciudadanos", y ha añadido que las decisiones individuales deben mantenerse como eje de la organización social y económica.

También ha sostenido que el objetivo de las políticas económicas debe orientarse a generar condiciones que faciliten la actividad económica en un marco de reglas estables. En su intervención, la presidenta madrileña ha hecho referencia al papel de las democracias liberales y a la importancia de su estabilidad institucional.

Ha señalado la necesidad de "interesarse por todas las democracias liberales" y ha vinculado su mantenimiento a la protección de las instituciones, el sistema judicial y los órganos de control.

Asimismo, ha advertido sobre la importancia de preservar los marcos democráticos en los distintos países, incluyendo España y México, en el contexto de las relaciones bilaterales.

Madrid como destino de inversión

Durante el mismo encuentro, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, ha destacado el papel de la región como uno de los principales polos económicos del país.

Ha señalado que uno de cada cuatro empleos creados en España se genera en la Comunidad de Madrid y que diariamente se constituyen alrededor de 80 nuevas empresas en la región.

Por su parte, el presidente de la Cámara Española de Comercio en México, Antonio Basagoiti, ha destacado el incremento de la inversión mexicana en Madrid y el crecimiento de los flujos empresariales entre ambos territorios.