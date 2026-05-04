El PP denuncia "otro enchufe" de la alcaldesa de Getafe: la pareja de la portavoz de Más Madrid

El Ayuntamiento de Getafe, gobernado en coalición por PSOE y Más Madrid, se sitúa en el punto de mira de los populares por la incorporación como asesor municipal de la pareja de la portavoz de Más Madrid en el Consistorio.

Según ha adelantado ABC, el Partido Popular ha señalado directamente a la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, como responsable del "enchufe", al tratarse de un puesto de libre designación que debe firmar ella misma. Los populares han llegado a acusar al equipo de gobierno de convertir el Consistorio en "un chiringuito donde colocar a su gente".

En reacción a la noticia, el portavoz popular del grupo municipal, Antonio José Mesa, ha criticado "otro enchufe más de la alcaldesa de Getafe". Sobre la alcaldesa, ha denunciado que "ha hecho del Ayuntamiento su agencia de colocación particular", además de que "se cree impune y que Getafe es su cortijo". "Durante todo este tiempo han creído que se iban a ir de rositas, pero los vecinos les van a mostrar la puerta de salida y que cierren cuando salgan", ha advertido.

El asesor en cuestión es José María Jiménez Lalanda, pareja de Ana Isabel González Mariscal, concejala portavoz de Más Madrid en Getafe, tercera teniente de alcalde y concejala de Participación Ciudadana y Acción en Barrios.

Algo que ha podido comprobar Libertad Digital, ya que Jiménez Lalanda ha incluido en sus redes sociales que trabaja desde febrero a jornada completa como "asesor político" en Más Madrid Getafe. También incluye en su perfil la función de "coportavoz". Además, en sus redes sociales comparte imágenes de actos del partido en los que aparece, entre otros perfiles, Mónica García, además de fotografías junto a la que sería su pareja.

El decreto que debe firmar la alcaldesa en el que debería aparecer su nombre, sin embargo, no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), lo que la oposición interpreta como una muestra de "falta de transparencia" y de contratación realizada "por la puerta de atrás", según recoge ABC.

En lo económico, este tipo de puestos de asesor de grupo municipal tiene un salario que ronda los 44.000 euros anuales, aunque podría acercarse actualmente a los 46.000 euros, de acuerdo con la última relación de puestos de trabajo mencionada por ese medio.