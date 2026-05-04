Fangoria, OBK, Miguel Ríos, Alejo Stivel o La Bien Querida pondrán la banda sonora a San Isidro 2026

David Otero y Sofía Cristo DJ (9 de mayo), un tributo a Extremoduro (11 de mayo), Rubén Pozo, Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, Amistades Peligrosas, Nena Daconte, Marilia de Ella Baila Sola y OBK (14 de mayo), Nuria Fergó, Las Ketchup y Los Chunguitos (15 de mayo), Fangoria, La Bien Querida y Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo) pondrán la banda sonora en San Isidro, que "arderá en fiestas del 8 al 17 de mayo", ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La música tomará "los escenarios más castizos", como la Pradera de San Isidro, las Vistillas o la Plaza Mayor, con guiños a los clásicos, como Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo) y Olga María Ramos (17 de mayo) pero San Isidro es mucho más.

Almeida ha presentado las fiestas de Madrid desde su Museo de Historia. Acompañado por la voz de Nuria Fergó, que ha interpretado La violetera en homenaje a Sara Montiel, el alcalde ha invitado a madrileños y visitantes "a chulapear" en unos festejos que recogen el ADN de una "ciudad humilde, trabajadora, llena de personas y familias que todos los días luchan por sacar sus vidas adelante y que se ve reflejada en ese agricultor", el patrón San Isidro, quien "sigue marcando el mejor camino para tomar el mejor rumbo".

Madrid se prepara para chulapear en San Isidro 2026: unas fiestas para todos, celebrando nuestras tradiciones y honrando a nuestro patrón. Del 7 al 17 de mayo, nuestra ciudad se convierte en un gran escenario festivo y cultural con verbenas, conciertos y actividades para todas… pic.twitter.com/8hB8bfYaIg — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 4, 2026

Tras enfatizar el "carácter acogedor y abierto" de Madrid, el alcalde también ha parafraseado a Emilia Pardo Bazán "cuando dijo que Madrid era una ciudad audaz, jalanera, curiosa". "Quien mejor nos ha cantado es alguien de Linares, Joaquín Sabina. Quien mejor nos ha definido es Tomás Bretón y el chotis más conocido lo hizo un mexicano como Agustín de Lara", ha destacado Almeida sobre el carácter abierto de la capital.

"Madrid va a arder en fiestas entre el 8 y el 17 de mayo y por eso una gallega de Madrid como (la periodista Sonsoles Ónega va a ser quien va a marcar el inicio de estas fiestas con el pregón este jueves en el balcón de la Casa de la Villa" a las 20.00 horas, ha indicado Almeida, que no ha dudado en salir a bailar un chotis, igual que la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Antes del pregón, los asistentes podrán disfrutar de una sesión de DJ a cargo de Pablo Pueblo. Posteriormente, se ha organizado una actividad sorpresa en la que un artista internacional presentará en exclusiva su nuevo disco.

El desfile de gigantes y cabezudos bailando al son de la dulzaina y el tamboril volverá a reunir desde este primer día por las calles del centro a los personajes más grandes y emblemáticos de Madrid. Desde allí, en los días siguientes, múltiples actividades se extenderán a los distintos barrios, calles, plazas y parques de la ciudad, además de a los emblemáticos escenarios de Las Vistillas, la Pradera de San Isidro, la plaza Mayor y Matadero Madrid.

San Isidro también se saborea

El chef madrileño Javi Estévez (una estrella Michelín) ofrecerá su revisión sabrosa y crujiente del tradicional bocadillo de entresijos, cuya receta estará disponible en la web sanisidromadrid.com para todos los aficionados a la cocina.

A esta propuesta, se suma la degustación del cocido madrileño el día del santo en el barrio de Abrantes, así como las diferentes actividades gastronómicas organizadas en los mercados municipales que permitirán recorrer los sabores más reconocibles de estas fiestas.

En las actividades previas de las fiestas, los diseñadores Juan Duyos y Miguel Becer y la especialista en moda Anitta Ruiz han puesto en el Espacio Cultural Serrería Belga un toque de distinción a la moda castiza con una reinterpretación de los trajes chulapos.

Y este lunes comienzan los talleres de chotis, a las 18:00 y 19:30 horas, en el Centro Cultural Daoiz y Velarde a cargo de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños.

Actividades en la plaza Mayor

Escenario de grandes conciertos, la plaza Mayor acogerá una cuidada programación musical con artistas como La Bien Querida, Baiuca o la actuación destacada de Las Migas, junto a La Juerga Flamenca con Montoya & Carmona, que pondrán el broche final a los festejos.

En este mismo espacio, se celebrará también el 60º aniversario de LOS40, con la participación de nombres clave de la música española como Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos o Celtas Cortos.

Además, se rendirá un homenaje a Sara Montiel, mito del cine y la música. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, junto a la cantante malagueña Nuria Fergó, interpretará las canciones más recordadas de esta chulapa universal.

La programación se completa con el 42º Festival de Danzas Madrileñas, protagonizado por cinco asociaciones folclóricas y con el homenaje de San Isidro, en el que diez casas regionales mostrarán el baile y los trajes típicos de sus lugares de origen.

Jardines de las Vistillas

El parque desde el que se contempla una de las mejores líneas de cielo de Madrid se convertirá en el escenario de las nuevas tendencias musicales, con la presencia de artistas y bandas como Hens, Camellos, Las Dianas o Triángulo de Amor Bizarro, referentes de una nueva generación sonora.

También en este escenario actuará PABLITO TEDEKA, cuya canción Pedazo de guapa (Chotis) acompaña al vídeo de presentación de las Fiestas de San Isidro de este año. A esta propuesta se suma La hora del vermú, una de las novedades de esta edición, que combinará sesiones de DJ con actuaciones vinculadas al universo más castizo, con nombres como Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos, que invitarán al público a un recorrido musical por el Madrid más tradicional.

El programa se completa con la muestra de bailes tradicionales Madrid ¡Baila con nosotros al son de nuestra música! y las actividades impulsadas por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que acercarán al público las raíces culturales de la ciudad.

Además, Las Vistillas acogerán el 16 de mayo el desfile de Re-Chulos, que culmina el proyecto sostenible de reinterpretación del traje castizo desarrollado por la Asociación Creadores de Moda de España.

Pradera de San Isidro

Desde el gran escenario de la Pradera de San Isidro, uno de los momentos más esperados será el concierto de Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, que llega en plena gira de su nuevo disco La verdad y la imaginación. El cartel se completa con los ritmos rumberos de Las Ketchup y Los Chunguitos, y con la nueva ola del pop español representada por Amore.

También habrá espacio para las nuevas tendencias con Xavibo, uno de los nombres destacados del pop urbano actual. La vertiente más rock llegará con los madrileños Vicente Calderón y su humor sarcástico y de Rubén Pozo, que actuará acompañado por Los Chicos de la Curva.

La Pradera de San Isidro, escenario tradicional de las fiestas, volverá a ser el corazón de la celebración popular, acogiendo algunos de sus momentos más emblemáticos como la misa en honor al santo, pasacalles y actuaciones de grupos tradicionales madrileños. Este espacio central combinará estas propuestas con una programación abierta a nuevos públicos que incluirá sesiones de DJ. Como cierre, las noches del 15 y el 17 de mayo culminarán con espectaculares castillos de fuegos artificiales.