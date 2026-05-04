Hito de la sanidad de Madrid en México: La Paz asiste el primer trasplante de hígado por robot

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este lunes el alcance del primer trasplante de hígado de donante vivo asistido por cirugía robótica realizado en México con la participación de un equipo del Hospital Universitario La Paz. La intervención se ha desarrollado en el marco de una colaboración formativa entre profesionales madrileños y centros sanitarios mexicanos.

El equipo desplazado desde el Hospital La Paz, compuesto por cirujanos generales y pediátricos, ha colaborado en la formación de profesionales del Hospital Naval y del Centro Nacional de Trasplantes de México (Cenatra). El objetivo de este trabajo conjunto ha sido la capacitación en una técnica de hepatectomía para trasplante hepático de donante vivo asistida mediante robot quirúrgico.

Se trata del primer trasplante de hígado de donante vivo asistido por robot realizado en México, un procedimiento en el que ha participado el equipo del centro público madrileño.

La colaboración entre Madrid y México

La intervención se ha enmarcado en los intercambios habituales de formación sanitaria entre instituciones de ambos países. Los profesionales del Hospital La Paz han trasladado a sus homólogos mexicanos el conocimiento necesario para aplicar esta técnica quirúrgica, que permite realizar la extracción parcial de hígado en donantes vivos con asistencia robótica.

Este tipo de colaboración forma parte de los programas de cooperación médica en los que equipos españoles participan en la formación de especialistas en otros sistemas sanitarios, con el objetivo de compartir técnicas avanzadas en el ámbito del trasplante hepático.

🏥 La presidenta @IdiazAyuso ha celebrado un nuevo hito de la sanidad pública madrileña: 🔝 El primer trasplante de hígado de un donante vivo asistido por un robot en México, realizado por un equipo del hospital público de La Paz de Madrid. pic.twitter.com/HQTV13g1DD — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 4, 2026

El Hospital Universitario La Paz se convirtió en 2024 en el primer centro en España en realizar una extracción parcial de hígado de donante vivo mediante cirugía robótica. Desde entonces, el hospital ha desarrollado esta técnica dentro de sus programas de trasplante hepático.

La hepatectomía para trasplante de donante vivo asistida por robot permite la intervención mediante sistemas de alta precisión, utilizados en entornos quirúrgicos especializados. Esta tecnología se emplea en procedimientos complejos que requieren un alto grado de exactitud en la extracción del órgano.

Declaraciones institucionales en México

Durante un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de España en México, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a este avance como un "hito en la sanidad a nivel mundial en los trasplantes", destacando la participación del equipo del hospital público madrileño en el desarrollo del procedimiento.

La presidenta ha señalado también la importancia de la cooperación entre profesionales españoles y mexicanos en el ámbito sanitario, en el marco de estos programas de formación y colaboración internacional.

En su intervención, Díaz Ayuso ha afirmado que la Comunidad de Madrid cuenta con "una de las mejores sanidades públicas del mundo en todos los aspectos", mencionando a los profesionales, las terapias y las técnicas avanzadas desarrolladas en la región.