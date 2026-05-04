Intxaurrondo vuelve a dar voz a Óscar López en TVE para que haga campaña contra Ayuso

Óscar López ha vuelto a sentarse este lunes con Silvia Intxaurrondo en La Hora de la 1. Según un escrito remitido por la presidencia de RTVE el pasado febrero, el ministro sumó 32 entrevistas en la cadena pública en 2025. A ello se suman los datos aportados por fuentes del Partido Popular, que añaden la cifra de 21 apariciones solo en TVE desde diciembre de 2024, momento en el que fue designado candidato en Madrid. El programa dirigido por Intxaurrondo, además, es el que más entrevistas realizó a miembros del Gobierno dicho año: 89.

Con ese contexto, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública se ha sentado esta mañana en el plató para abordar distintos asuntos, entre ellos lo ocurrido la pasada semana con Begoña Gómez y Vito Quiles.

Para introducir este tema, Intxaurrondo ha hablado de "odio" y "acoso" hacia la mujer del presidente del Gobierno. "Hablemos del odio, hablemos del ruido político, del acoso que en los últimos días ha llegado a Begoña Gómez. ¿Usted, cuando señala al PP y le acusa de amparar a agitadores ultras, dónde ve usted la responsabilidad política del PP?", ha planteado la periodista.

"Toda", ha respondido entonces el ministro. "Aparte de darle cobertura política, justificar sus actos, de llevarle a cerrar mítines en sus campañas, lo financia, sí, lo afirmo, lo financia a través de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos", ha casi proclamado, para seguidamente señalar de forma explícita a Galicia y a la Comunidad de Madrid de poner "dinero" en "esos pseudomedios".

Intxaurrondo también ha querido elogiar la "discreción" de Pedro Sánchez con ese "acoso que ha sufrido su esposa". Preguntado por si ha podido hablar con él, el secretario general del PSOE-M ha indicado que no "en esta ocasión", aunque ha enmarcado lo ocurrido en una "persecución sistemática" que, a su juicio, no es nueva.

Óscar López acusa al PP de "amparar y financiar a agitadores ultras" https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora4M pic.twitter.com/Btun99aPu4 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 4, 2026

Ya en el habitual tramo dedicado a Isabel Díaz Ayuso, López ha restado credibilidad a las encuestas que conservan para la presidenta regional la mayoría absoluta. "Le voy a decir con la mano en el corazón lo que pienso: no me lo creo, no me puedo creer que un millón y medio de madrileños vayan a votar a Ayuso después de saber lo que hace", ha dicho. "Es absolutamente imposible", ha sentenciado.

En esa línea, López ha acusado a Ayuso de cerrar centros de salud o camas para "luego darle conciertos a una empresa privada de sanidad que, a su vez, financia a su pareja y, a su vez, financia el ático donde vive". Y le ha reprochado "perseguir a las víctimas de las residencias"; estar "asfixiando a la universidad pública madrileña"; y apoyar a Israel ante un "genocidio en Gaza".

También ha acusado al Gobierno regional de falta de transparencia, refiriéndose concretamente a los viajes institucionales de la CAM. López ha hablado de "opacidad absoluta" y ha puesto como ejemplo el actual desplazamiento de "10 días a México" de Ayuso del que, según ha señalado, "no hay nada" en el Portal de Transparencia: "Cero sobre hoteles, cero sobre aviones, cero sobre acompañantes".