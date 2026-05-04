La izquierda y Vox, fuera de sí por el viaje a México mientras Ayuso amplía su agenda para compartir acto con Nacho Cano

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha enfurecido como nunca a los partidos de la oposición por su viaje de diez días a México, hasta el punto que la portavoz de Vox en la Asamblea no sólo ha calcado la crítica de Más Madrid sino que ha utilizado una noticia de la Cadena Ser para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de Ayuso paga más de 300.000 euros para que Madrid sea "invitada de honor" en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, informaba este lunes la emisora de Prisa. El portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache, explicaría después que estos gastos responden al alquiler de los espacios para los stands, como ocurre en otras ferias como Fitur, y al pago de artistas para que difundan las artes escénicas españolas y para favorecer el intercambio cultural. En este sentido, cabe señalar que el país Azteca es el segundo inversor americano en la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de EEUU.

Nada de ello impidió a Isabel Pérez Moñino, a preguntas de la propia Ser, utilizar esta información para criticar a la presidenta. "Se va de gira, se cuelga medallas y pasa la factura a todos los madrileños. Más de 300.000 euros de dinero público para comprar espacio en México y titulares en España. Más márketing personal pagado con fondos públicos para que se hable de ella pero que no se hable de Madrid. Para que se hable de ella y no de la prioridad nacional como le estamos exigiendo desde Vox", lanzó.

Y es que según Moñino, Ayuso organiza sus viajes internacionales en función de la agenda de Vox. Por lo demás, con un discurso calcado al partido de ultraizquierda en Madrid, su portavoz volvió a censurar que la presidenta siga "vendiendo Madrid al mejor postor extranjero". Según expuso, el modelo de la dirigente popular es un "Madrid sometido al capital y a la invasión de fuera pero cada vez más inaccesible para los de dentro".

Dos días antes, el sábado durante la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirmó: "Ahora los invasores que están atentando contra todos los madrileños son los que están echando a los madrileños de sus casas y están robando Madrid", dijo haciendo un paralelismo entre los extranjeros ricos de ahora con los franceses de 1808.

Y este lunes, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, también censuró el viaje con argumentos casi idénticos. La presidenta ha ido a México a "hacer negocio con todo lo que es de todos" y a "poner alfombras rojas a los que han venido a echar a los madrileños de sus barrios", dijo. Espinar también lamentó que "no sabemos ni quién la acompaña, ni para qué, ni los gastos de alojamiento y manutención, ni los precios de los billetes".

Ninguno de los tres partidos tuvieron ni una palabra para la declaración que de forma paralela estaba ofreciendo el exsecretario general del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Sólo a preguntas de la prensa Vox, PSOE y Más Madrid dieron su escueta opinión al respecto.

Díaz Ayuso puso rumbo a México el sábado por la noche. En su primera jornada en el país Azteca asistió el domingo junto a 7.000 personas a una misa en la Basílica Santa María de Guadalupe de Ciudad de México. La jefa del Ejecutivo autonómico entregó un ramo de rosas como ofrenda floral a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América y Reina de México, y rendir así tributo a esta Virgen que desde el siglo XVI ha sido punto de encuentro para peregrinos de todo el mundo.

La Eucaristía estuvo oficiada por el cardenal arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, Carlos Aguiar, que pidió en su homilía "por la relación entre España y México" y dio la bienvenida a la presidenta madrileña, de quien dijo que viene "a pedir por todas las mamás de España".

Y este lunes, poco después de que la Junta de Portavoces en la Asamblea diera comienzo, desde la Puerta del Sol informaron de que Ayuso había ampliado su agenda con otro acto esta noche, según el horario español, al participar en el encuentro Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, en el que intervendrá, entre otros, Nacho Cano.

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, expuso este lunes que, durante los diez días que pasará en México, Ayuso se reunirá "con inversores", "con empresarios" y con varios gobernadores estatales, y también "representará a la Comunidad de Madrid" en la gala de entrega de los Premios Platino.

Y recalcó que si la región lidera la captación de inversión extranjera en España es gracias a sus políticas económicas pero también a "la agenda internacional" con la que Ayuso "muestra al mundo las fortalezas" de Madrid.