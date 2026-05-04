La sanidad pública madrileña capta al 40% de los mejores expedientes del MIR 2026

La Comunidad de Madrid consolida su liderazgo en la formación sanitaria especializada en España. Un total de 36 de los 100 médicos con mejor puntuación en el examen MIR de 2026, lo que representa el 36% del total, han elegido hospitales públicos de la región para desarrollar su etapa de residencia. Los datos, confirmados por el Gobierno regional este lunes, sitúan a Madrid como la opción prioritaria para cuatro de los diez primeros aspirantes de la promoción.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado en el acto de reconocimiento a los 100 primeros MIR organizado por el Grupo CTO, donde ha destacado que estos profesionales liderarán la sanidad del futuro. La región no solo destaca en medicina; ha atraído también al número uno en Enfermería Pediátrica, al número uno de Química y al número uno de Biología, quienes se formarán en los centros Niño Jesús, La Paz y Ramón y Cajal, respectivamente.

La Paz y el 12 de Octubre, centros de referencia

La distribución de los mejores expedientes entre los hospitales madrileños muestra una clara preferencia por los grandes complejos universitarios. El Hospital Universitario La Paz encabeza la lista con once aspirantes de entre los 100 mejores del país. Le sigue muy de cerca el 12 de Octubre, con diez residentes.

El resto de las plazas se han repartido entre el Gregorio Marañón (6), el Ramón y Cajal (4), el Clínico San Carlos (3), la Fundación Jiménez Díaz (1) y el Puerta de Hierro Majadahonda (1). En los niveles más altos de la clasificación, el aspirante con la segunda mejor nota nacional se especializará en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el 12 de Octubre, mientras que los puestos octavo, noveno y décimo han optado por La Paz para cursar Cirugía Plástica y Cardiología.

Dermatología lidera la demanda por especialidades

En cuanto a las áreas de conocimiento, la Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología se mantiene como la especialidad más codiciada entre la élite médica, con diez electores entre el top 100. A continuación se sitúan Cardiología, elegida por seis de estos profesionales, y Cirugía Plástica, por cinco.

Otras especialidades que han atraído a los mejores expedientes en Madrid incluyen Anestesia y Reanimación (3), seguidas de Oftalmología, Oncología Médica y Endocrinología y Nutrición, con dos aspirantes cada una. De forma minoritaria, también se han cubierto plazas entre los cien mejores en Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Psiquiatría y Neurología.

Liderazgo en Enfermería, Farmacia y Química

El atractivo de la formación madrileña se extiende a otras ramas de la salud. En el caso de Enfermería, tres de los diez mejores resultados de España se quedan en la región, destacando el número uno nacional en el Hospital Niño Jesús. En Farmacia, seis de los diez mejores puntuados han elegido Madrid, de los cuales cinco realizarán su formación en Farmacia Hospitalaria en centros como el Gregorio Marañón y el Ramón y Cajal.

En el área de Química, Madrid ha sido la opción para la mitad de los diez mejores expedientes, incluyendo al número uno, que se incorporará a La Paz. Asimismo, el mejor expediente de Biología de 2026 cursará Microbiología y Parasitología en el Ramón y Cajal, mientras que el número diez de Física se formará en Radiofísica Hospitalaria en el mismo centro. En el ámbito de la salud mental, dos de los diez mejores psicólogos realizarán su residencia en el Hospital José Germain de Leganés.