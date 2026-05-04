Madrid denuncia que la regularización de Sánchez es el "paraíso de las mafias" por la venta de citas y documentos falsos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha denunciado este lunes el escenario de inseguridad y descontrol generado por el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha alertado sobre la proliferación de "mafias" que están haciendo negocio con la "venta de citas y de documentación falsa" ante la ausencia de una política migratoria basada en el orden. Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha tildado la medida de "huida hacia adelante" destinada a "dinamitar la convivencia".

Negocio ilícito y servicios colapsados

La consejera Ana Dávila ha revelado la existencia de una estructura criminal que está explotando las carencias del sistema estatal. Durante una visita al Centro Familiar El Pozo, Dávila ha alertado sobre la "venta de citas y de documentación falsa" por parte de mafias que aprovechan la vulnerabilidad de las personas migrantes. Según la consejera, este escenario no es una oportunidad de futuro, sino "caos y preocupación" trasladada directamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La realidad en los municipios madrileños refleja una saturación crítica en los centros de servicios sociales. El Ejecutivo regional sostiene que la regularización no cuenta con un respaldo de políticas de empleo ni de inserción, lo que condena a los recién llegados a la precariedad. "Sánchez les ofrece más pobreza y un trozo de acera donde poder dormir", ha sentenciado Dávila, exigiendo que la inmigración se focalice exclusivamente hacia la "legalidad, el orden y las oportunidades reales".

Una estrategia de saturación pública

Desde el ámbito parlamentario, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ha anunciado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para rechazar rotundamente esta regularización masiva. Para el portavoz, el plan carece de garantías económicas y de control, ignorando deliberadamente la capacidad de absorción de las administraciones públicas y el marco normativo de la Unión Europea en materia de asilo.

Díaz-Pache ha acusado al presidente del Gobierno de buscar una crisis de gestión para ocultar otros problemas políticos: "Es una política deliberada para crear el caos, para la saturación de los servicios públicos y dinamitar la convivencia". El portavoz ha contrapuesto el modelo de Madrid, basado en una región abierta donde se llega para aportar "cumpliendo las normas", frente a lo que considera una "irresponsabilidad" de la Administración central.

Madrid exige legalidad y orden

El Gobierno regional insiste en que Madrid seguirá siendo una región abierta, pero siempre bajo el cumplimiento de las normas y una inmigración "vinculada al trabajo". Para la administración madrileña, la gestión de Sánchez solo consigue "alimentar a las mafias" en lugar de trabajar en una inserción focalizada en el empleo. Por ello, han exigido al presidente del Gobierno que rectifique y focalice sus políticas hacia la "legalidad, el orden y las oportunidades reales".