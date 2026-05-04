Madrid en guerra contra Francia

La programación oficial de las fiestas del 2 de mayo en Madrid se extenderá desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Incluye propuestas para todos los públicos, desde recreaciones históricas con cientos de voluntarios hasta un innovador espectáculo de drones que promete dejar boquiabiertos a los asistentes.

Con la Puerta del Sol y la explanada de Puente del Rey como puntos clave, Madrid invita a ciudadanos y visitantes a redescubrir su patrimonio y su vibrante vida artística a través de una oferta cultural mayoritariamente gratuita y de libre acceso.

Uno de los puntos fuertes será la recreación histórica del levantamiento que tendrá lugar en diversos lugares a lo largo del sábado 2 de mayo y que contará con caballos, carruajes y uniformes y piezas de artillería fielmente reconstruidos.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio,Alfonso Sabán, responsable de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, expone que para organizar a todos los participantes "tenemos una cierta estructura jerárquica militar que permite coordinar los diferentes grupos". Respecto a lo que más fascina a los espectadores, Sabán indica que "curiosamente lo que más éxito suele tener es la derrota" y que "cuanto más épica es la derrota, más agradecido se muestra el público". Una representación emocionante que disfrutan "los que están dentro, las autoridades y el público". El gran despliegue de esta recreación histórica comenzará a las 12:00 con un pasacalles desde el Banco de España hasta la Puerta del Sol. En este emblemático punto, a las 13:00, se representará el episodio '¡Que se los llevan!'. A las 18:00, tendrá lugar la escenificará la defensa del Parque de Artillería de Monteleón en la Explanada de Puente del Rey.

La música en directo será el alma de la fiesta en la explanada de Puente del Rey, con un cartel ecléctico que arranca el jueves 30 de abril. A las 20:00, los sonidos de Berkana y Los Seminuevos abrirán el escenario, seguidos a las 21:30 por el rockabilly incombustible de Lobos Negros, la banda de Talavera que promete subir las pulsaciones de la primera noche festiva.

El viernes 1 de mayo, el tono cambiará a mediodía con una gran Gala de Zarzuela a cargo de la ORCAM (12:30), mientras que la tarde pertenecerá al pop delicado de Bely Basarte (19:30) y la frescura de Judeline (21:30), quien traerá su aclamada fusión de electrónica y raíces del sur.