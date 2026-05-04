Madrid implanta IA en hospitales públicos para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata y mama

La Comunidad de Madrid ha implantado herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en varios hospitales públicos de la región con el objetivo de agilizar y mejorar la precisión en el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer de próstata o de mama. Además, estas tecnologías también contribuirán al seguimiento de la enfermedad en los casos ya detectados.

La iniciativa, desarrollada por la Consejería de Digitalización en colaboración con la de Sanidad, permite realizar un análisis avanzado de imágenes médicas obtenidas mediante resonancias magnéticas y mamografías. Estas herramientas son capaces de llevar a cabo de forma automatizada tareas como la segmentación de órganos, la medición de nódulos o lesiones sospechosas y la detección temprana de posibles patologías.

Aplicación clínica de la tecnología

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado que estas soluciones ayudarán a los profesionales sanitarios a centrarse en la toma de decisiones clínicas, al reducir el tiempo dedicado a tareas mecánicas o repetitivas.

En el ámbito del cáncer de próstata, la IA facilita el análisis de resonancias magnéticas y permite evaluar de forma conjunta el historial de pruebas de imagen de cada paciente, ofreciendo una valoración objetiva de la evolución del tumor para su seguimiento.

Por su parte, en el caso del cáncer de mama, se están analizando sistemas aplicados a la lectura de mamografías en 2D y tomosíntesis en 3D, capaces de identificar lesiones sospechosas y asignar puntuaciones de anormalidad que reflejan la probabilidad de malignidad.

Implantación progresiva en hospitales

Los profesionales sanitarios testearán estas tecnologías durante los próximos meses en casos ya diagnosticados para comprobar su efectividad y exactitud. El objetivo es que, a partir del verano, puedan implantarse de forma progresiva en los distintos servicios asistenciales.

El uso de estas herramientas, siempre bajo supervisión médica, busca aportar mayor precisión y consistencia a los informes, reducir los tiempos de obtención de resultados y facilitar un inicio más temprano de los tratamientos, además de mejorar la capacidad del sistema sanitario para atender a un mayor número de pacientes.