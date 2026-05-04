Madrid lidera la participación en el Premio Fernando Lara con 111 obras entre más de mil candidatas

El Real Alcázar de Sevilla acoge este jueves la cena en la que se dará a conocer el fallo del XXXI Premio de Novela Fernando Lara, que en esta edición ha recibido 1.003 obras originales, entre ellas 111 procedentes de la Comunidad de Madrid, según ha informado la organización.

El certamen, impulsado por el Grupo Planeta y la Fundación AXA dentro de su acuerdo para el fomento de la cultura en Andalucía, mantiene su convocatoria con una dotación de 120.000 euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta.

Del total de novelas presentadas, 509 proceden de España, mientras que el resto se reparte entre distintos territorios internacionales: 56 de América Central, 91 de América del Norte y 309 de América del Sur. También se han registrado tres obras de África, 29 del resto de Europa y seis sin procedencia especificada.

En el ámbito nacional, además de las 111 obras de Madrid, destacan 83 de Andalucía —18 de ellas de Sevilla—, 65 de la Comunidad Valenciana y 64 de Cataluña. Castilla y León suma 28 novelas, Galicia 23 y Murcia 16, entre otras comunidades representadas.

10 finalistas para el fallo

El jurado ha seleccionado 10 obras finalistas, firmadas tanto con nombre propio como bajo seudónimo. Los títulos son ‘De palo pa’rumba’, de Jorge Torrente; ‘Secretos en llamas’, de Mira (seudónimo); ‘La herencia del odio’, de Sergio Moreno López; ‘Ongi Etorri’, de Ángela Gancedo Igarza; ‘El peso de la belleza’, de María Angiolina (seudónimo); ‘Mariasun y el fin del mundo’, de Pedro Luis López Pérez; ‘La musa de Alejandría’, de Jaime Restrepo; ‘Cuartas Inacabada’, de Guillermina d’André; ‘Melisa’, de Patricia Aranda (seudónimo); y ‘Muerte en el Miño’, de María Ángeles Valcarce García.

El jurado de esta edición está integrado por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actúa como secretario con voto.

Una cita consolidada en el calendario literario

El Premio de Novela Fernando Lara se ha consolidado como una de las convocatorias destacadas del ámbito literario en lengua española, tanto por el volumen de obras recibidas como por su dotación económica. La colaboración entre el Grupo Planeta y la Fundación AXA sitúa este galardón dentro de las iniciativas orientadas a impulsar la creación literaria y la difusión cultural.

El acto de entrega se celebra en el Real Alcázar de Sevilla, escenario habitual de esta cita, que reúne a representantes del sector editorial y cultural.

Retransmisión en directo

El fallo del premio podrá seguirse en directo a partir de las 23.15 horas a través de la página web de Planeta de Libros y en las cuentas oficiales de la editorial en YouTube, Facebook y X.