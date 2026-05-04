Un tren con la puerta colgando en Vallecas provoca nuevos retrasos en Cercanías

El Corredor del Henares ha arrancado la semana con nuevos problemas de movilidad que han complicado los desplazamientos de primera hora. A la congestión habitual en la A-2 se ha añadido este lunes una incidencia en la red de Cercanías que ha afectado a varios trenes en plena hora punta.

La operadora ha informado a través de sus canales oficiales de una avería registrada en un convoy en la estación de Vallecas, lo que ha obligado a alterar el funcionamiento de tres líneas que cruzan este eje del este madrileño. Como consecuencia, se han producido retrasos, paradas prolongadas y cambios en algunos recorridos.

Incidencia en Vallecas

El alcance del problema se ha hecho visible en los andenes de Vallecas, donde se han acumulado viajeros durante varios minutos sin poder subir a los trenes. En algunos casos, las esperas han superado los 20 minutos, en un contexto de saturación tras el Puente de Mayo. "Entre los teleindicadores que siguen sin funcionar, filtraciones que llevan años sin arreglar, trenes que se averían y de repente dejan de funcionar, la estación de Vallecas es un caos", ha denunciado un usuario en la red social X.

A esta situación se ha sumado un episodio que ha incrementado la inquietud entre los pasajeros: un tren con destino Guadalajara ha llegado a circular con una puerta abierta. La circulación se ha interrumpido a su llegada a Vallecas, donde el convoy ha sido finalmente desalojado.

Hoy, el numerito de @cercanias ha sido en la estación de Vallecas

De vergüenza la avería de las puertas que ha provocado la interrupción del servicio.

Y @oscar_puente_ presumiendo de trenes. pic.twitter.com/UAT9IeW2vk — PP Villa de Vallecas (@PPVillaVallecas) May 4, 2026

Restablecimiento tras la avería

Renfe ha atribuido las alteraciones en el servicio a ese fallo técnico, que ha provocado "demoras y detenciones de trenes, así como modificaciones en algunos trayectos". La retirada del tren averiado se ha producido en torno a las 8:30, momento en el que ha comenzado a recuperarse progresivamente la circulación habitual.

Pese a ello, la incidencia ya ha dejado su huella en la jornada. Los retrasos se han trasladado a los destinos de muchos viajeros, en una mañana que ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad del servicio en uno de los corredores con mayor volumen de usuarios de la Comunidad de Madrid.