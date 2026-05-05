Así es el primer centro de España para hombres víctimas de agresiones sexuales

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el primer centro de España especializado en la atención a víctimas de agresión sexual masculina. El dispositivo, que comenzó su actividad el pasado 1 de abril, ya atiende a sus siete primeros usuarios tras un mes de funcionamiento. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este martes las instalaciones de un proyecto que cuenta con una dotación presupuestaria anual de 410.000 euros para garantizar una asistencia integral y multidisciplinar.

El impacto del chemsex y la sumisión

La creación de este centro responde a una realidad detectada en la red sanitaria pública, donde se atiende cada año a una media de 100 hombres víctimas de violaciones y agresiones sexuales. El foco principal de actuación se sitúa en el fenómeno del chemsex (consumo de drogas en contextos sexuales por), práctica que facilita situaciones de vulnerabilidad y pérdida de conciencia.

"Este centro está funcionando como era esperado, detectando las situaciones de agresiones sexuales de una forma integral", ha destacado Ana Dávila. Según la consejera, el objetivo es que el usuario "repare el daño de esa agresión", pero también que logre "recuperar el apoyo social y el contexto laboral que en muchas ocasiones, por el consumo de sustancias, se ha perdido".

El perfil del usuario y los riesgos psicológicos

El dispositivo cuenta con un equipo de ocho profesionales (psicólogos, sexólogos, trabajadores sociales, juristas y educadores) para abordar casos que, según los expertos, han crecido de forma alarmante. El psicólogo sanitario procedente del Hospital Ramón y Cajal Michel Alpízar López señala que el perfil predominante es el de un "hombre de mediana edad perteneciente al colectivo LGTBI" con diversas vulnerabilidades, como la condición de migrante o la falta de redes de apoyo.

Alpízar advierte de que desde el año 2020 los casos en consulta han aumentado de forma "exponencial". "Si antes veíamos a lo mejor dos casos por semana, ahora el número ha aumentado con consecuencias en la salud psicológica: adicciones a sustancias, a las tecnologías y a las relaciones sexuales en estos contextos", explica el especialista, vinculando también esta práctica con el incremento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la región.

Acceso mediante WhatsApp para romper el silencio

El centro ha habilitado canales de comunicación que garantizan el anonimato. La atención telefónica es de 8:00 a 19:00 horas de lunes a viernes -incluidos fines de semana-, atención presencial para casos de emergencia entre las 10:00 y las 19:00 horas, o mediante mensajería instantánea.

"Algunas veces cuesta levantar el teléfono o acercarte a un lugar físico; por eso tenemos mensajería instantánea para contactar desde la privacidad", detalla Isabel Domínguez, coordinadora del servicio. Domínguez subraya que muchos varones no se atreven a denunciar por vulnerabilidad, pero "una vez que entran en el proceso y encuentran la tranquilidad de un servicio anónimo, les acompañamos desde lo jurídico para que se atrevan a poner esa denuncia".

Durante el periodo del 1 de enero de 2016 a junio a 30 de junio de 2025, 16.615 hombres con estos perfiles fueron atendidos en los Servicios de Salud Sexual y Pruebas Rápidas de VIH-ITS ubicados en centros de salud de la Comunidad de Madrid, de los que 1.728, el 10,4%, afirmaban mantener prácticas de chemsex. Y entre los usuarios que declararon no practicarlo, el 32,2% manifestó haber mantenido relaciones sexuales tras haber consumido drogas en el último año.