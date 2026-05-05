Así será Valgrande: un nuevo barrio con 8.600 viviendas y 25.800 vecinos en el mayor desarrollo del norte de Madrid

El desarrollo urbanístico de Los Carriles-Valgrande, en Alcobendas, prevé la construcción de 8.600 viviendas con capacidad para 25.800 residentes en el que será el mayor proyecto residencial del norte de la región. El plan incluye vivienda protegida, equipamientos y amplias zonas verdes, con un horizonte de finalización previsto a partir de 2030.

El proyecto, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas el 11 de noviembre, ocupa una superficie de 2.174.163 metros cuadrados en el límite con la ciudad de Madrid. En abril comenzaron las labores de perimetrado exterior y acondicionamiento del terreno, paso previo al inicio de la edificación residencial, previsto para 2027.

El planteamiento urbanístico contempla que el 54% de las viviendas estén destinadas a algún tipo de protección pública. En total, serán 4.600 viviendas protegidas dentro del conjunto del desarrollo.

De ellas, 3.500 estarán gestionadas por el Ayuntamiento de Alcobendas en régimen municipal, principalmente orientadas al alquiler. Según la información del proyecto, este modelo busca facilitar el acceso a la vivienda a perfiles como jóvenes o familias con determinados requisitos económicos y sociales.

El presupuesto global del proyecto asciende a 2.300 millones de euros, según los datos del desarrollo urbanístico. Durante la fase de construcción se estima la creación de hasta 4.000 empleos vinculados a las obras y servicios asociados.

El nuevo barrio se ubicará en el sector S-1 Los Carriles, en Alcobendas, en una zona próxima al Monte de Valdelatas. Su posición limítrofe con Madrid permitirá conexiones con áreas de actividad económica y nodos de transporte de la zona norte.

El planeamiento prevé la creación de itinerarios peatonales y ciclistas que conecten el barrio con su entorno inmediato, con el objetivo de facilitar la movilidad interna y la integración con el municipio.

Zonas verdes

El diseño del desarrollo incluye la creación de cerca de 600.000 metros cuadrados de zonas verdes. Entre las actuaciones previstas figura la plantación de alrededor de 7.000 árboles y la construcción de dos parques: uno en la zona central del barrio y otro en el área próxima al Monte de Valdelatas.

En materia de planificación, el modelo urbanístico contempla criterios de eficiencia energética y gestión de recursos. La previsión incluye edificios con estándares de consumo reducido y el uso de sistemas vinculados a energías renovables, además de infraestructuras de gestión de residuos adaptadas al nuevo barrio.

Además de las viviendas, el desarrollo contempla la incorporación de equipamientos y servicios públicos necesarios para la población prevista. Estos incluirán dotaciones educativas, sanitarias y de proximidad, integradas en el diseño del nuevo barrio.