Cibeles estalla contra el delegado del Gobierno: "Quiere diluir su responsabilidad con una foto y una reunión"

El mismo día en que un joven de unos 20 años ha muerto apuñalado en el parque de El Paraíso, en San Blas-Canillejas, la Delegación del Gobierno ha movido ficha y ha planteado ahora una reunión con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y los vecinos para abordar la seguridad en la zona.

Esta propuesta de Francisco Martín ha sentado muy mal en Cibeles pues se malician que lo que busca en realidad es "diluir su responsabilidad con una foto y una reunión con la que mancomunar sus responsabilidades". Y es que recuerdan que desde el pasado mes de enero la concejal presidenta del distrito, Almudena Maíllo, le lleva pidiendo sin éxito desde enero una reunión para que le explique sus planes acerca del grave problema de seguridad que se ha generado en torno a este parque.

"Se reiteró la petición en febrero y marzo", pero el delegado ni se "dignó" a contestar las cartas, subrayan fuentes municipales. En vistas del trágico suceso de este martes se ha vuelto a enviar otra misiva desde el distrito para que "cumpla con su responsabilidad". Tras ese movimiento, "y con la desfachatez que le caracteriza, dice que convoca una reunión con Ayuntamiento, Comunidad y vecinos cuando lo que tiene que hacer es cumplir con su competencia: garantizar la seguridad ciudadana", lamentan con indignación.

"Porque el Ayuntamiento de Madrid hace todo lo que está en su mano para mejorar la situación en el entorno del Parque Paraíso, así como en todo Madrid, pero no es de recibo que, solo en lo que va de año, SAMUR-PC haya atendido a más de 130 heridos por arma blanca y haya habido dos fallecidos este 2026, además de cuatro incidentes con armas de fuego y un fallecido", apuntan pesaroas.

Ante eso, el delegado no puede convocar una reunión "para diluir su responsabilidad en otras administraciones. Tiene que convocar una reunión para decir qué va a hacer y cómo va a cumplir con su responsabilidad, en especial en Parque Paraíso, como le lleva pidiendo la concejal presidente, Almudena Maillo, desde el pasado mes de enero", sentencian.

La propuesta del delegado del Gobierno llega horas después de un crimen que no ha hecho más que engordar una secuencia preocupante de agresiones con armas blancas en la capital. Solo el pasado mes de abril, un menor de 17 años murió apuñalado en Puente de Vallecas y, al día siguiente, otro joven resultó herido tras un ataque con machete en Lavapiés. Días antes, un menor de 15 años era apuñalado en un centro comercial de Alcalá de Henares. A principios de mes, otro chico de 20 años resultaba herido por una agresión con arma blanca en Latina. Y a todo ello se añade el apuñalamiento que acabó con la vida de David, el niño de 11 años de Villanueva de la Cañada.