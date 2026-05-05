El delegado del Gobierno mueve ficha al fin ante la oleada de puñaladas en Madrid: propone sentarse con Almeida y Ayuso

El mismo día en que un joven de unos 20 años ha muerto apuñalado en el parque de El Paraíso, en San Blas-Canillejas, la Delegación del Gobierno ha movido ficha y ha planteado ahora una reunión con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y los vecinos para abordar la seguridad en la zona.

La propuesta llega horas después de un crimen que no ha hecho más que engordar una secuencia preocupante de agresiones con armas blancas en la capital. Solo el pasado mes de abril, un menor de 17 años murió apuñalado en Puente de Vallecas y, al día siguiente, otro joven resultó herido tras un ataque con machete en Lavapiés. Días antes, un menor de 15 años era apuñalado en un centro comercial de Alcalá de Henares. A principios de mes, otro chico de 20 años resultaba herido por una agresión con arma blanca en Latina. Y a todo ello se añade el apuñalamiento que acabó con la vida de David, el niño de 11 años de Villanueva de la Cañada.

Con este esquema detrás, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha propuesto este martes sentarse junto a ambas administraciones y a vecinos del barrio para analizar lo ocurrido en el entorno del parque de El Paraíso y "definir un Plan Integral" que complemente la acción policial con medidas "en el ámbito sanitario y social".

Desde su entorno insisten en que "sólo desde la coordinación y la actuación integral se podrán construir soluciones eficaces". Algo que ha defendido también el propio Martín al apelar a la necesidad de "trabajo conjunto" que permita dar una "solución integral a problemas complejos".

Martín asegura, además, que lleva "mucho tiempo" reclamando esa colaboración entre administraciones: "Confío en que podamos hacerlo, hacen falta soluciones integrales". Un mensaje que no concuerda con las denuncias que viene arrastrando el Ayuntamiento desde hace meses, en las que se le reprocha precisamente la ausencia de propuestas concretas ante la sucesión de agresiones.

De hecho, este mismo martes, y sin conocer aún esta citación, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había vuelto a señalar la inacción de la Delegación del Gobierno a causa del apuñalamiento en San Blas. "Nosotros estamos trabajando para instalar las cámaras de seguridad allí y yo le pido al delegado del Gobierno que trabaje para poner Policía Nacional, porque la Policía Municipal no puede soportar el trabajo", había afirmado.

Según ha explicado, el Ayuntamiento lleva "meses" reclamando a Martín refuerzos sin respuesta: "Lo llevamos diciendo meses y el delegado no nos hace caso".

En este sentido, Almeida había vuelto a demandar que el delegado tomara "definitivamente cartas en el asunto". "Nosotros hacemos lo que podemos, pero no podemos suplir al delegado del Gobierno, tiene que asumir que es su competencia y que ya está bien", había sentenciado el alcalde.

Aunque la reunión propuesta por Martín aún está por concretar, parece que el delegado del Gobierno empieza a "olvidarse de Ayuso y de Almeida" —como había pedido el alcalde— y da el primer paso en su competencia de "centrarse en la seguridad".