El Gobierno de Ayuso afianza a Madrid como la locomotora económica de España

Desde que Esperanza Aguirre acuñase la frase de que Madrid es la locomotora económica de España, mes a mes, año a año, esta afirmación se va confirmando. Fue a principios del siglo XXI cuando la región madrileña logró situarse como la primera economía del país, superando a Cataluña y, desde entonces, lejos de abandonar esa posición, la ha ido afianzando.

En este momento la Comunidad de Madrid representa casi el 20% del Producto Interior Bruto nacional y las previsiones para los próximos años apuntan a la continuidad de ese liderazgo, cuando no a seguir distanciándose del resto. Según el prestigioso servicio de estudios del BBVA, a través de su informe Situación Madrid dado a conocer este martes, la economía madrileña seguirá creciendo por encima de la media nacional.

Concretamente, el PIB regional, aunque ralentizará su crecimiento tanto este año como el siguiente, se incrementará un 2,7% en 2026 y un 2,4% en 2027. De este modo, si tenemos en cuenta el periodo 2019-2025, la economía de la región habrá alcanzado un crecimiento de casi 20 puntos, cuatro por encima del promedio de España.

Y si hablamos de empleo, también aquí Madrid seguirá tirando del conjunto del país, estimándose que creará cerca de 170.000 nuevos puestos de trabajo entre este año y el próximo, en línea con el crecimiento actual que refleja que uno de cada cinco empleos se crean en la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Previsiones que coinciden con la publicación de los datos de paro del mes de abril, en el que más de 6.200 personas abandonaron las listas del desempleo y cerca de 16.000 se afiliaron a la Seguridad Social, consiguiéndose un incremento interanual del 3%, casi 116.000 afiliaciones más. En definitiva, que pese a quien pese en la izquierda y en el Gobierno, Madrid es y seguirá siendo la locomotora económica de nuestro país.