Encapuchados, violentos y contra menores: así actuaban seis Latin Kings detenidos en Galapagar

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y mantiene a otras tres bajo investigación en Galapagar por su presunta vinculación con la banda de los Latin Kings. La mayoría de los implicados son menores de edad, según ha informado el propio cuerpo en un comunicado.

Fue el pasado mes de marzo, a raíz de varias denuncias presentadas por menores en el municipio, cuando los agentes comenzaron a investigar. Los denunciantes relataban que habían sido abordados por un grupo de jóvenes encapuchados, que les agredían y les obligaban a realizar gestos asociados a estos grupos violentos mientras les grababan.

De forma paralela, la Guardia Civil ya había detectado en esas fechas un repunte de las agresiones violentas en el municipio madrileño. Según la información, estas acciones tendrían como motivación la supuesta vinculación de las víctimas con bandas rivales.

Además de las detenciones, la operación ha permitido esclarecer tres robos con fuerza en establecimientos de restauración ambulante y seis en el interior de vehículos.

Según recuerda la Benemérita, este tipo de grupos juveniles busca controlar determinados espacios geográficos y lo hace a través de la violencia para desplazar a posibles rivales, además de recurrir a la captación de menores para aumentar sus filas.

Cabe recordar que la pertenencia a un grupo de estas características está tipificada como delito de integración en grupo criminal. De hecho, más concretamente, el Tribunal Supremo confirmó en 2012 la disolución de los Latin Kings en la Comunidad de Madrid, al considerar la organización como asociación ilícita.