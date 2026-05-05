El Ayuntamiento de Getafe ha vuelto a poner en cuestión la celebración del Mad Cool y trata de frenarlo impugnando la licencia concedida por el Consistorio madrileño. La decisión se apoya en un histórico de mediciones acústicas que, según la alcaldesa socialista Sara Hernández, "es demoledor".

"No es una opinión, es una realidad medida por técnicos, este recinto es incompatible con la salud de nuestros vecinos. Exigimos la paralización de actividades que no garanticen el cumplimiento estricto de la Ley del Ruido", defendió la regidora ayer lunes. El objetivo: evitar que el festival, previsto del 8 al 11 de julio en el recinto Iberdrola Music, vuelva a celebrarse.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, la respuesta fue inmediata. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, dejó claro que el Mad Cool "se va a celebrar" por tratarse de "un gran evento a nivel mundial" y clave "desde el punto de vista cultural, turístico y económico".

El choque gira, sobre todo, en torno al ruido. El informe presentado por Getafe señala que barrios como Getafe Norte ya están tensionados acústicamente por la cercanía de la M-45, una situación que, aseguran, se agrava con los macroeventos. "El Ayuntamiento de Madrid no puede ignorar que sus licencias están provocando que vecinos de Getafe tengan niveles de ruido ilegales dentro de sus propios dormitorios", insistió Hernández, que habla de una "presión sonora insostenible".

Frente a estas afirmaciones, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, recordó que las mediciones oficiales son las del Consistorio madrileño, no las de Hernández. Aunque reconoció que Getafe "está en su derecho" de presentar alegaciones, pidió rebajar el tono: "Antes de ir al enfrentamiento por el enfrentamiento, le diría a la alcaldesa de Getafe que se siente con los responsables de Mad Cool".

Pero el conflicto no es nuevo. El festival mantiene abierta una causa penal por superar los niveles de ruido en ediciones anteriores tras denuncias vecinales. A esto se suman ahora las alegaciones del Ayuntamiento de Getafe, junto a las de la Plataforma Stop Mad Cool y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Además, el Consistorio getafense pone el foco en el crecimiento del recinto Iberdrola Music, cuya actividad, asegura, se ha disparado un 425% desde 2023, pasando de cuatro días de festival a 17 jornadas previstas para 2026. Entre estos eventos, menciona los 11 conciertos confirmados de Shakira que implicarán la construcción de un estadio temporal.

Hernández llegó incluso a hablar de "la clara voluntad de la Comunidad de Madrid de perjudicar a los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos".

Pese a todo, desde el Gobierno municipal insisten en que el evento cuenta con todas las garantías necesarias y que se celebrará "en las mejores condiciones, especialmente de seguridad".