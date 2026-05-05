Los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo 'A-'

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo A- para recuperar las reservas, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales.

Las reservas de este grupo sanguíneo han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente. También están bajas las reservas en el caso del grupo B- y se insta a donar en los dos o tres próximos días.

Por su lado, los seis grupos restantes, 0+, 0-, A+, AB+, AB- y B+, presentan niveles normales, aunque se pide donar con cierta regularidad.

Las necesidades de sangre son constantes en los hospitales de la Comunidad de Madrid para atender a los pacientes que acuden a las urgencias hospitalarias, los que se someten a cirugías, aquellos que necesitan transfusiones para sus tratamientos, entre otros, y estos requerimientos no se pueden suplir con ninguna otra terapia, pues la sangre no se puede fabricar y sus componentes caducan.

En la Comunidad de Madrid se pueden transfundir cada año cerca de 38.000 unidades de sangre en cirugías, 42.000 a pacientes onco-hematológicos, 40.000 en Medicina Interna (para reponer sangre perdida en hemorragias digestivas, úlceras sangrantes, diálisis etc.), más de 30.000 en Urgencias ó 9.000 en intervenciones dirigidas a niños, entre los miles de componentes sanguíneos que se transfunden.

Los requisitos mínimos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud, en un proceso que apenas dura 20 minutos.

Además del Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, la Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja, más la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo, 3, ambos en la capital. Los horarios y direcciones pueden consultarse en la web www.comunidad.madrid/donarsangre.