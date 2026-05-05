Los polémicos toldos de Almeida vuelven a desplegarse en la Puerta del Sol

Los polémicos toldos del Ayuntamiento de Madrid regresan a la Puerta del Sol. Y lo empiezan a hacer desde este martes con la intención de que estén completamente listos entre el 1 de junio y el 1 de septiembre, justo cuando el calor aprieta —y mucho— en el kilómetro cero de la capital.

Su instalación, dirigida por el área de Obras y Equipamientos que encabeza Paloma García Romero, se ejecutará sobre todo de noche para interferir lo mínimo en el pulso diario de la plaza.

Antes de que las lonas vuelvan a desplegarse por segundo año consecutivo allí, ha habido una fase previa de revisión de piezas, engrase, chequeo de anclajes y limpieza. Todo ese material ha permanecido guardado desde el otoño pasado en las instalaciones de la empresa adjudicataria.

El coste del dispositivo asciende a 188.000 euros anuales. Y es que cabe recordar la solución para dar sombra a Sol se basa en mástiles de acero inoxidable anclados a los bancos de granito de la plaza, lo que permite colocar los toldos en verano y retirarlos después.

Hace justo un año, el propio Gobierno municipal presentaba la instalación como "un hecho casi histórico". Apelaron entonces a cifras: desde que la plaza adoptó su configuración actual hace 160 años, nunca se había resuelto de forma tan efectiva la falta de sombra.

Frente a las críticas de la oposición, que se limitaron a llamar "sartén" a la Puerta del Sol, José Luis Martínez-Almeida defendió que "los madrileños" iban "a poder disfrutar" de unos toldos que "atemperan las temperaturas" durante esta época del año.

Desde el PSOE, Reyes Maroto criticó que la solución ni era "barata", ni "buena", ni "bonita", e incluso llegó a proponer como alternativa "sombras efímeras" que sí responderían, a su juicio, a "un urbanismo con perspectiva climática".

Sin embargo, el proyecto superó en su día el filtro clave: la Comisión Local de Patrimonio Histórico lo declaró "viable" tras revisar materiales, diseño y sistema de anclaje. Antes, incluso, el Consistorio planteó la posibilidad de plantar árboles —demanda recurrente de la oposición—, pero quedó descartada por limitaciones estructurales del subsuelo y criterios patrimoniales.