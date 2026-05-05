Madrid reafirma su apoyo a los autónomos y recuerda que todavía pueden solicitar ayudas directas de hasta 150.000 euros

La Comunidad de Madrid ha respaldado este martes el "crecimiento" y la "expansión" de los autónomos y microempresas de la región y ha recordado que ha aprobado una línea de ayudas directas de hasta 150.000 euros. El programa está dotado con 5 millones de euros este año y su objetivo es financiar el 50% de las inversiones en negocios que lleven funcionando al menos tres años.

"Servirán para contratar a ese empleado que os va a permitir abrir una segunda línea, transformar el local, comprar maquinaria o adquirir un software que dinamice e impulse vuestro emprendimiento", ha detallado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en el marco de la inauguración del VII Foro de Emprendedores de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Albert ha aprovechado su intervención para destacar el "récord absoluto" de 441.542 trabajadores por cuenta propia que la Comunidad de Madrid ha registrado este mes de marzo. Para Rocío Albert, emprender en Madrid es una "vocación" y una "responsabilidad".

Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que, para seguir impulsando esta tendencia, el presupuesto destinado a nuevos autónomos ha crecido un 40% en 2026, elevando las ayudas directas al emprendimiento hasta los 37 millones de euros con medidas como la Tarifa Cero o subvenciones de hasta 5.600 euros para la puesta en marcha de la actividad (en algunos casos alcanzan los 6.200 euros).

Además, con el objetivo de simplificar la burocracia, la consejera ha mencionado que se ha firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio para que el papeleo sea "el mínimo posible". En la misma línea, ha añadido que si la ayuda es menor a 70.000 euros se concede "sin ningún tipo de papel", aunque habrá que justificarlo.

Más de 3,8 millones de madrileños afiliados a la Seguridad Social

Rocío Albert ha realzado, asimismo, que han llevado a cabo 110 acciones formativas organizadas en trece especialidades -como gestión del negocio o habilidades directivas- que han conseguido formar a más de 1.400 personas. En materia de brecha digital, ha aseverado que han invertido 8 millones para todos los cursos de capacitación digital para autónomos, beneficiando a 24.000 personas.

Albert ha incidido en que desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid se han efectuado 34 bajadas de impuestos, las cuales se unen a tres más en tramitación. Frente a ello, ha denunciado que el Gobierno central ha subido 140 veces los impuestos y las cotizaciones sociales, algo que ha calificado de "asfixia confiscatoria".

El Gobierno regional ha puesto en valor que el mercado laboral madrileño mantiene "su fortaleza" con 3.879.420 afiliados a la Seguridad Social, la segunda cifra más alta de la serie histórica, y una tasa de paro del 7%, "muy cerca del pleno empleo".

La consejera de Economía ha indicado que aunque la región representa el 14% de la población, aporta casi el 20% del PIB gracias a que las empresas y los autónomos "lo hacen posible". A su vez, ha señalado que los datos son el fruto de "más de 20 años" de políticas liberales.