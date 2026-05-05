Otra madrugada sangrienta en Madrid: muere apuñalado un joven de 20 años en San Blas

Otro más. Otra madrugada en Madrid que termina con un joven fallecido tras ser herido por arma blanca. Esta vez ha ocurrido en el distrito de San Blas-Canillejas, donde un chico de unos 20 años ha fallecido tras recibir una puñalada en el tórax en plena vía pública.

Los hechos se han producido sobre las 7:15 de la mañana en el parque El Paraíso, en la calle Alberique. Nada más llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional han comenzado con las maniobras de reanimación al encontrarse el joven en parada cardiorespiratoria, relevados poco después por los sanitarios del Samur-Protección Civil, que han intentado reanimar a la víctima durante más de media hora. Sin embargo, el joven, de origen nigeriano, ha muerto en el lugar.

Ya por la mañana, agentes de la Policía Municipal han detenido a un hombre en las inmediaciones del lugar de los hechos como presunto autor del apuñalamiento.

Este nuevo apuñalamiento llega tras meses de episodios similares encadenados que han vuelto a poner el foco en la violencia con armas blancas y la presencia de bandas latinas en la capital. Hace apenas dos fines de semana, un menor de 17 años murió apuñalado en Puente de Vallecas. Al día siguiente, en Lavapiés, otro joven resultó herido tras ser atacado con un machete.

Agresión con arma blanca en el parque El Paraíso, #SanBlas. @SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un joven, tras más de 30 minutos de #RCP. @policia comienza con las maniobras hasta la llegada de #SAMUR e investiga lo ocurrido. Ha colaborado @policiademadrid pic.twitter.com/U5hjHr83yq — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 5, 2026

Desde el Ayuntamiento de Madrid se insiste en la falta de respuestas contundentes por parte de la Delegación del Gobierno. Fue el pasado jueves cuando la vicealcaldesa, Inma Sanz, señaló directamente al delegado, Francisco Martín, al reprochar que no haya hablado de "ninguna solución concreta a esas reyertas, a esas armas blancas y concretamente a esas bandas juveniles".

Mientras tanto, la investigación de este último suceso sigue abierta. El Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la misma.

Por ahora, fuentes próximas a la investigación han indicado a Efe que la zona es un lugar transitado por toxicómanos y personas sin hogar, por lo que no se descarta que el joven asesinado durmiera en el parque.