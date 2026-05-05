Un incendio provoca el derrumbe de tres viviendas en Morata de Tajuña

Un incendio registrado este martes en la localidad madrileña de Morata de Tajuña ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares sin que se hayan producido víctimas.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas en la calle de la Vía, donde varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado tras recibir el aviso de un fuego. A su llegada, los efectivos se han encontrado con un incendio de gran intensidad localizado bajo tres viviendas, así como varios vehículos ardiendo en la vía pública.

Los #BomberosCM trabajan en la extinción de un fuego tras el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en 📍Morata de Tajuña. No hay heridos ni atrapados. #SUMMA112 en preventivo. pic.twitter.com/moUjjhoLin — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 5, 2026

Como consecuencia del fuego, los tres inmuebles han colapsado. En el momento del derrumbe las viviendas se encontraban vacías, por lo que no se han registrado heridos ni personas atrapadas entre los escombros, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar también se han desplazado de forma preventiva efectivos sanitarios del Summa 112, aunque no ha sido necesaria su intervención.

No se conocen las causas

Las causas del incendio no han sido confirmadas por el momento, si bien se investiga el origen del fuego, que podría haberse iniciado en un vehículo estacionado en la calle.

Por su parte, el Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha señalado que el incidente se ha producido en las inmediaciones de la zona del colegio y ha recomendado a los vecinos de las calles cercanas, como la calle de la Alegría, la calle de la Vía y la Travesía de la Alegría, que mantengan puertas y ventanas cerradas y extremen las precauciones debido al humo generado.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.