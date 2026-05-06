El Ayuntamiento de Madrid ha entregado este miércoles 116 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler en El Cañaveral, dentro de su estrategia para aumentar la oferta asequible en la capital. La promoción, denominada Cañaveral 5, se ubica en el distrito de Vicálvaro y se integra en un plan más amplio de desarrollo residencial impulsado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Además, Almeida ha anunciado que ya se han adjudicado casi 900 viviendas de las proyectadas.

El conjunto residencial está formado por 116 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, además de 156 plazas de garaje, y ha requerido una inversión superior a 24 millones de euros, financiados con recursos municipales y fondos europeos. El precio medio del alquiler se sitúa en torno a 590 euros mensuales, con un sistema que limita el esfuerzo económico de los inquilinos al 30 % de los ingresos familiares. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que Madrid es "la ciudad que más vivienda pública hace en España". Almeida ha afirmado que la entrega de estas viviendas contribuye a "resolver el principal problema que tenemos en estos momentos en Madrid".

Esta fórmula busca facilitar el acceso a la vivienda sin comprometer la estabilidad económica de los adjudicatarios, en un contexto de incremento de precios en el mercado del alquiler. Asimismo, la EMVS Madrid ha construido el 17 %, casi una quinta parte, de las viviendas protegidas para alquiler sin opción a compra de toda España en los dos últimos años.

Perfil de beneficiarios

La promoción se dirige principalmente a jóvenes y familias con menores, colectivos prioritarios dentro de la política municipal de vivienda. Para acceder a estas viviendas, se establece un límite de ingresos de hasta 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Este umbral permite que una familia con dos hijos pueda optar a una de estas viviendas con ingresos anuales de hasta 44.000 euros. El objetivo es favorecer la emancipación y ofrecer alternativas habitacionales a quienes encuentran dificultades para acceder al mercado libre.

El Cañaveral

El desarrollo de El Cañaveral se ha convertido en uno de los principales focos de vivienda pública en Madrid. En esta zona, la EMVS impulsa un total de 13 promociones que suman 1.212 viviendas en alquiler asequible. De este conjunto, 868 se han adjudicado mientras el resto se encuentra en distintas fases de construcción o proceso de asignación. Este volumen sitúa al barrio como uno de los principales enclaves de expansión residencial de la capital.

Las viviendas de esta promoción cuentan con certificación energética A y sistemas de aerotermia, lo que permite reducir el consumo energético y, en consecuencia, el coste de las facturas para los inquilinos.

La entrega de estas viviendas se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Madrid para reforzar su papel como operador de vivienda pública. En los últimos años, el parque gestionado por la EMVS ha superado las 10.000 viviendas, con nuevas promociones en marcha. Este modelo busca responder a un contexto de escasez de oferta y encarecimiento del alquiler, mediante el aumento progresivo del parque público y la promoción de desarrollos como el de El Cañaveral.