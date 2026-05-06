Así será San Isidro 2026: pregón, música y actividades durante once días en Madrid

Madrid afronta las fiestas de San Isidro 2026 con un programa que se desarrolla entre el 7 y el 17 de mayo y que reparte actividades por espacios como la Casa de la Villa, la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, la Plaza Mayor o Matadero Madrid. La programación combina música, tradición, actos religiosos y propuestas familiares durante más de una semana.

7 de mayo: inicio oficial con pregón y pasacalles

El jueves 7 de mayo arrancan las fiestas con el pasacalles de gigantes y cabezudos a las 18:30 horas, que recorrerá el centro de la ciudad. Más tarde, a las 20:00 horas, la periodista Sonsoles Ónega pronuncia el pregón desde la Casa de la Villa, marcando el inicio oficial de San Isidro 2026.

8 y 9 de mayo: exposiciones y primeros conciertos

El viernes 8 de mayo se inaugura la exposición El botijo revisitado en Matadero Madrid, que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo con horario de tarde entre semana y jornada completa los fines de semana. Ese mismo día comienza la programación musical en el Parque de San Isidro con actividades infantiles por la tarde y conciertos que se prolongan hasta la medianoche, con actuaciones como María la Flamenca, Socio Ejecutor, Serko y sesiones de DJ.

El sábado 9 de mayo continúa la actividad con espectáculos familiares desde las 18:30 horas y conciertos nocturnos en el escenario principal, donde destacan El mago Sergio, Interferencias, David Otero y DJ Sofía Cristo. Además, se celebran propuestas paralelas como la apertura del Cementerio Sacramental de San Isidro o la exhibición de coches SEAT 600.

10 de mayo: actividades repartidas por la ciudad

El domingo 10 de mayo la programación se extiende por distintos puntos de Madrid. En la Plaza de Lavapiés se celebra La Maya a las 11:00 horas, mientras que en el Parque de San Isidro se suceden actividades infantiles como el teatro La hormiga y la cigarra a las 12:30 horas. Por la tarde y noche destacan propuestas como Tonino el poderoso, Manuel Malou y el concierto de Demarco Flamenco a las 21:30 horas. La jornada se completa con la bendición del agua en la Fuente de San Isidro a las 20:00 horas.

11 al 14 de mayo: programación continua de música y actividades

A partir del lunes 11 de mayo, el Parque de San Isidro concentra buena parte de la actividad, con actuaciones como la Coral y Rondalla CMM Carabanchel a las 17:00 horas y conciertos de Castor Head o el tributo a Extremoduro por la noche.

El martes 12 de mayo se suceden espectáculos infantiles como Cuentos y aventuras en alta mar o Los sueños de acuarela, además de conciertos como La Milagrosa o VVV Trippin’ You. El miércoles 13 de mayo incluye actuaciones de Mari Pepa de Chamberí, Amor Líquido y Carlangas, mientras que el jueves 14 de mayo concentra una de las jornadas más intensas con programación en Vistillas, Matadero y Plaza Mayor, donde destaca el aniversario de LOS40, además de conciertos de Vicente Calderón, Hens o Rubén Pozo.

15 de mayo: el día grande de San Isidro

El viernes 15 de mayo se celebra la festividad del patrón de Madrid con los actos principales. La jornada comienza con la misa solemne en la Real Colegiata de San Isidro a las 10:00 horas, seguida del pasacalles con gigantes y cabezudos a las 10:15 horas y el baile popular en la Puerta del Sol a las 11:00 horas.

Durante el mediodía se desarrollan actividades como el vermú en Las Vistillas y la misa de campaña en el Parque de San Isidro a las 13:00 horas. Por la tarde tiene lugar la procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza a las 19:00 horas.

La música ocupa un papel central con los Premios Rock Villa de Madrid a las 18:00 horas, el concierto de Las Ketchup a las 21:30 horas en la Pradera y la actuación de la Banda Sinfónica Municipal en la Plaza Mayor a la misma hora. La jornada concluye con Los Chunguitos a las 22:30 horas y un castillo de fuegos artificiales a medianoche.

16 y 17 de mayo: cierre de las fiestas

El sábado 16 de mayo continúa la programación con actividades castizas, espectáculos infantiles y conciertos como La Bien Querida a las 20:00 horas, Fangoria a las 22:00 horas y Triángulo de Amor Bizarro también por la noche, además de sesiones de DJ y verbena en distintos espacios.

El domingo 17 de mayo se cierra San Isidro 2026 con actuaciones como Las Migas a las 20:00 horas en la Plaza Mayor, La Juerga Flamenca a las 21:30 horas y Xavibo en el Parque de San Isidro. El programa finaliza con un castillo de fuegos artificiales a las 23:00 horas.