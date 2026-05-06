Ayuso, a Sheinbaum: "No voy a dar lecciones de Historia a nadie ni renegar tampoco de todo lo que hizo España"

"A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes buscan reivindicar Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota". Así reaccionó Claudia Sheinbaum a las palabras pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso durante un homenaje a la figura de Hernán Cortés en México. Unas críticas que también arreciaron desde España con una oposición levantada en armas contra el viaje de la presidenta madrileña al país Azteca.

"Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", declaró Ayuso antes de participar anoche en un encuentro con representantes empresariales y promotores de inversiones en Aguascalientes. "Creo que no hay arma más poderosa que el hermanamiento y las alianzas, y más en estos momentos. Por eso discutimos ideas, no combatimos personas", añadió.

La presidenta volvió a incidir en que "es mucho lo que nos une a esta comunidad de los dos lados del Atlántico, que estamos unidas por un idioma, por una religión, por una civilización, a través de catedrales, de universidades, de hospitales, de colegios y también del Estado de derecho, es decir, Occidente".

Y en un claro mensaje a sus detractores, entre los que se encuentra la presidenta mexicana, añadió: "Por eso, ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, como decía el Quijote. No pretendemos ni vamos a intentar siquiera dar ninguna lección de Historia a nadie, ni renegar tampoco de todo lo que hizo España".

Antes en un encuentro con estudiantes de la Universidad de la Libertad de Ciudad de México defendió que ha llegado el momento de "dejar de comprar la versión siempre acomplejada del choque, el enfrentamiento y las supuestas conquistas para estar unos y otros divididos constantemente con las gafas del pasado y, sobre todo, para que la gente no tome responsabilidad ninguna sobre qué tiene que hacer en el presente y especialmente en el futuro". "No se pide permiso para defender la libertad en absoluto. Y yo defiendo que se ha de gobernar por convencimiento, no por arrastre", dijo también.