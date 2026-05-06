Ayuso cierra en México con Alsea una inversión de 77 millones y 2.400 empleos para Madrid

La tercera jornada del viaje institucional de la presidenta madrileña a México dejó un anuncio con cifras y mensaje político: inversión, empleo y proyección internacional. Desde Ciudad de México, Isabel Díaz Ayuso confirmó que el grupo mexicano Grupo Alsea destinará más de 77 millones de euros a la Comunidad de Madrid en los próximos cinco años, con la apertura de 78 nuevos establecimientos —propios y franquiciados— y la creación de cerca de 2.400 empleos.

El anuncio llegó tras la visita a la sede de la compañía, en un acto cargado de simbolismo económico. "Es una gran noticia", subrayó la presidenta, que vinculó la inversión con la capacidad de Madrid para generar "empleabilidad y prosperidad" más allá de sus fronteras. No es una relación nueva: el grupo cuenta ya con 377 locales en la región y cerca de 9.000 trabajadores, lo que consolida a Madrid como el eje de sus operaciones europeas.

La capital española no solo acoge su estructura corporativa, sino también su centro de servicios compartidos y la toma de decisiones estratégicas. Con 13 marcas globales bajo gestión y más de 440 millones de clientes al año, Alsea ha encontrado en España —y especialmente en Madrid— uno de sus mercados clave para crecer en Europa.

El vínculo, además, tiene raíces profundas. En Madrid nacieron enseñas como VIPS, Foster’s Hollywood o Ginos, y fue también el escenario de la llegada del primer Starbucks de la Europa continental en 2002. A ellas se suma la presencia de Domino’s Pizza, otro de los pilares del grupo.

Pero más allá del anuncio empresarial, el viaje ha servido a Díaz Ayuso para reforzar su discurso económico ante inversores mexicanos. Horas después, en el estado de Aguascalientes, la presidenta defendió que, pese a un contexto internacional "muy difícil", Madrid sigue ganando terreno gracias —dijo— al peso de la iniciativa privada y al respeto a la libertad económica.

Ante empresarios del Centro Occidente de México, presentó a la región como una puerta de entrada a los 450 millones de consumidores de la Unión Europea. "Hoy somos la primera economía de España", afirmó, destacando que la Comunidad capta más del 60% de la inversión extranjera que llega al país.

El horizonte que dibuja el Ejecutivo madrileño apunta a un crecimiento sostenido: cerca de un 20% por encima de los niveles previos a la pandemia en 2027. Un avance que, según la presidenta, se traduce también en dinamismo cultural, deportivo y en la atracción de talento internacional.

Para apuntalar ese relato, Ayuso detalló algunos de los grandes proyectos en marcha: el Plan Vive de vivienda asequible; los desarrollos de Madrid Nuevo Norte y el sureste, con más de 200.000 viviendas previstas; el Plan 40-40 para nuevas residencias y centros de día; la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1 en septiembre; o la remodelación del estadio de Vallecas. Iniciativas con las que Madrid busca consolidarse, también fuera de sus fronteras, como un polo de inversión y crecimiento.