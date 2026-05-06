Darth Vader, naves míticas y 700 piezas de 'Star Wars' llegan a Madrid en una exposición única

Madrid acoge desde el 6 de mayo una de las exposiciones más ambiciosas dedicadas al universo de Star Wars. Bajo el título El Imperio Fan Contraataca, la muestra reúne más de 700 objetos coleccionables y se presenta como una experiencia inmersiva centrada en el universo creado por George Lucas.

La exposición se instala en el Espacio Ibercaja Delicias y llega a la capital tras haber pasado por ciudades como Londres, París, Nueva York o Los Ángeles. Se trata de una colección privada concebida, según su organización, como un proyecto "hecho por fans" y "pensado para los que saben", con el objetivo de acercar el universo de la saga a distintas generaciones de seguidores.

Más de 700 piezas del universo Star Wars

La muestra reúne una colección de más de 700 objetos relacionados con la saga. Entre ellos se incluyen figuras de acción, vestuario original, recreaciones de escenas emblemáticas y piezas de memorabilia procedentes de distintas épocas de la franquicia.

También se exhiben figuras a tamaño real de personajes icónicos como Darth Vader, los stormtroopers o Boba Fett, junto a dioramas y esculturas diseñadas para recrear escenarios reconocibles de las películas. El recorrido está planteado para acercar al visitante a una reproducción visual del universo galáctico con un alto nivel de detalle.

Una experiencia inmersiva e interactiva

La exposición no se limita a la exhibición de objetos, sino que incorpora espacios interactivos pensados para la participación del público. El recorrido incluye zonas fotográficas ambientadas en la saga, áreas dedicadas a pruebas de habilidad inspiradas en el entrenamiento jedi y espacios donde se pueden observar réplicas de naves emblemáticas.

La duración estimada de la visita es de unos 50 minutos y está dirigida a todos los públicos. La propuesta combina elementos de entretenimiento y divulgación dentro de un formato de experiencia inmersiva. Las entradas estarán disponibles a través de la web oficial y plataformas de venta habituales.

Fechas, horarios y acceso

La exposición permanecerá abierta del 6 de mayo al 5 de julio de 2026. El horario será de miércoles a viernes de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El Espacio Ibercaja Delicias está situado en el Paseo de las Delicias, 61, en Madrid, con acceso en transporte público mediante Metro (Delicias, línea 3), Cercanías (líneas C1, C7 y C10) y varias líneas de autobús urbano. También es accesible por carretera desde la M-30 y la A-42.