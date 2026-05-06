"Nos hemos enterado en la comparecencia que los 14 españoles van al [Hospital Cental de la Defensa] Gómez Ulla. La ministra miente cuando dice que está en permanente y constante interlocución" con las comunidades autónomas. De esta manera, fuentes de la Consejería de Sanidad muestran a Libertad Digital su estupefacción e indignación por la gestión que de esta nueva crisis provocada por el crucero MV Hondius con personas infectadas por el hantavirus está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que han comunicado lo hemos conocido las comunidades autónomas en ese mismo momento", subrayan, haciendo referencia a la comparecencia de Mónica García y Fernando Grande Marlaska desde La Moncloa. Y es que si bien es cierto que en paralelo estaba teniendo lugar una reunión con las unidades de aislamiento de alto nivel, las fuentes explican que la misma se convocó para tratar cuestiones puramente técnicas. La información "potente" es la que ha dado la ministra en su comparecencia y las comunidades autónomas se han enterado por la televisión.

Poco antes, la consejera Fátima Matute había denunciado en Cope la "absoluta ausencia de información" por parte del Ministerio de Mónica García sobre el crucero. "A fecha de ahora mismo sabemos que siguen asintomáticos los 14 españoles -13 pasajeros y un tripulante-, incluidos los madrileños, pero es gracias a que activamente estamos preguntando nosotros", ha explicado.

Es por ello que tras escuchar su comparecencia ha sido clara y categórica: "La ministra García miente y ha mentido en la rueda de prensa al decir que estaba en contacto con todos los niveles, ya que hemos conocido en la misma rueda de prensa que los 14 españoles iban a ser trasladados al Gómez Ulla. Nunca hemos conocido nada antes ni hemos sido informados previamente", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Antes, durante su entrevista radiofónica, ha insistido en que "desde luego nosotros estamos preparados para hacer frente a cualquier cosa, pero con rigor técnico y con información. Y como digo, todo eso lo desconocemos, pero vamos a exigir que se haga como marca la ley, como lo marcan las autoridades sanitarias".

En esta línea, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recriminado tanto a Mónica García como al director general de Salud Pública que no hayan "dado la cara" y no hayan facilitado información a las comunidades autónomas, con viajeros de seis regiones, de ellos cinco son de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana.

"Nos preocupa mucho porque nos recuerda a tiempos pretéritos en los que hacían que hablara Fernando Simón, del que tengo muy malos recuerdos", ha remarcado la consejera, que ha censurado el "lío monumental" con el traslado del médico del crucero, que finalmente será evacuado a Países Bajos y no a Madrid.

En este marco, ha recalcado que es "muy grave" que fallen las comunicaciones internas, aunque en este caso concreto, ha lamentado, que "no existen". "Cuando hay una alerta para responder lo más importante es el rigor técnico y la coordinación y desde luego la información y aquí tenemos una falta absoluta de comunicación e información por parte de nuestra ministra de Sanidad, que es la autoridad sanitaria, y su director general de Salud Pública".

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Ejecutivo central en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que atienda "con mayor diligencia" estos casos con una ministra que está "desaparecida".

"No sabemos ni el número de casos que pueden ser, ni la situación en la que se encuentran, ni dónde van a ser trasladados. El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid está siempre preparado para poder atender cualquier circunstancia, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerla". El consejero lamentó también que la ministra no dé "ninguna información a las regiones". "Debe dar la cara".