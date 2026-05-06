Fuerte altercado con una regidora del partido de Sheinbaum en plena entrega de las llaves de Aguascalientes a Ayuso

El acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a Isabel Díaz Ayuso se ha visto interrumpido por un fuerte altercado en el Teatro Morelos, donde se estaba celebrando. La regidora de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) – el partido de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México- Martha Márquez ha subido al escenario con una pancarta en la que se leía "No tenemos agua" y se ha puesto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando esta iba a dar su discurso.

Los responsables del Ayuntamiento han intentado continuar con el acto, pero ha sido imposible por la insistencia de esta política, a la que el público ha intentado echar al grito de "¡fuera, fuera!". Así las cosas, han accedido a que Márquez tomara la palabra en primer lugar mientras el público continuaba mostrando su desaprobación.

A pesar de la confusión inicial, el blanco de este show no era directamente la dirigente española sino el Gobierno panista, contra el que la regidora se ha lanzado en su diatriba final. "Señora Isabel Díaz Ayuso, lamento que usted haya sido utilizada por un grupo de políticos corruptos para venir aquí a Aguascalientes y le quiero decir de todo corazón que la mejor condecoración para una persona es la de congruencia y eso es lo que realmente se premia y aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua", dijo para finalizar no sin antes afirmar que Morena es el único partido democrático. Fue despedida con más gritos de "fuera, fuera".

"Hay honores que se reciben con gratitud y otros que además se guardan para siempre en el corazón, ha arrancado Ayuso. "Recibir la Medalla de Aguascalientes pertenece a esta segunda categoría". "Es un símbolo de la amistad entre Aguascalientes y Madrid y, por tanto, entre México y España".

Y haciendo referencia al tenso incidente ha señalado: "Lo que hemos vivido hace unos instantes forma parte de la política, ocurre en todos los lugares. Hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto y piensa que representa al pueblo cuya voluntad no se mide al peso, se mide en las urnas". En ese momento, el público profirió una sonora ovación.

"La maravillosa voluntad del pueblo en libertad en las urnas es la que configura nuestros parlamentos y nos dice que hoy, por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay distintos partidos políticos que ven la vida de manera diferente, cada uno es de una procedencia, pero que no rompan el protocolo y sean respetuosos no significa que quieran menos a su pueblo […]. Y otra cosa, representan como nadie al pueblo de México porque si hay algo que caracteriza a los mexicanos es la absoluta amabilidad, el respeto", ha continuado puntualizando la mandataria española.

"Yo vengo en libertad y por eso soy coherente", ha dicho también contestando a la regidora. "Porque a pesar de haber recibido amenazas, a lo largo de mi vida política pero también en estos días, que me calle, que no defienda a las personas a las que agradezco su amable invitación; cuando han intentado manipular, retorcer mis palabras…", ha añadido también. En estos momentos, el sonido se ha perdido, al menos el de la retransmión que podía seguirse desde España, y las siguientes palabras de la presidenta han sido inaudibles durante unos segundos.

El sonido se ha recobrado para escuchar a Ayuso nombrar directamente a Sheinbaum, a quien ya había contestado de forma velada anoche. "Es cierto que la presidenta ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir y enfrentar cuando jamás he hablado de ella… ¿Por qué? Porque tengo respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas por expreso deseo del pueblo de México, del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España".

"Tengo claro que en esta vida, en la política desde luego, hay que combatir las ideas pero no a las personas: se combaten las ideas, no se acosa, no se persigue, no se va a las domicilios, no se va a los parlamentos, no se va a los eventos a reventarlos, no se va a acosar a nadie, no se va a instigar miedo para que alguien calle, para que alguien no se exprese en libertad, para intentar azuzar miedos para que solamente se oiga una voz", ha añadido.

Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes

Antes de este acto, la presidenta había recibido la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, que se concede como reconocimiento honorífico a personalidades en el ámbito de las relaciones públicas y políticas. "La recojo en nombre de los ciudadanos de Madrid que sentimos por México un verdadero, profundo y sincero afecto", ha asegurado Díaz Ayuso, para añadir a continuación que la llevará "con orgullo y en reconocimiento de la amistad" que ambos pueblos tendrán "para siempre".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido esta distinción por "vincular esta conmemoración con la defensa de la libertad la democracia y la cultura común", que ha definido como una actitud vital en momentos donde "los nacionalismos, el sectarismo, la ideología, los cierres y los miedos están haciendo del planeta un lugar más pequeño y lleno de amenazas".

Ayuso ha destacado los más de 450 años de historia de Aguascalientes, que nació en 1575 "fruto de la mezcla de pueblos, acentos y tradiciones que no se improvisan", con generaciones enteras que han levantado "hogares, templos, escuelas, plazas y proyectos comunes" y que es hoy "referencia de modernidad, empuje económico y confianza en el talento de su gente". Es por eso, a su juicio, que "despierta admiración dentro y fuera de México".